Cierran vía hacia la costa arriba de Colón

PROTESTA

Moradores del corregimiento de Puerto Pilón cerraron desde tempranas horas de este jueves, 5 de mayo de 2016, la carretera que lleva a este sector y que es la única vía de acceso hacia la costa arriba de Colón. Efraín Mendoza, residente de la comunidad de San Isidro en Puerto Pilón, dijo que el cierre obedece a que hace dos semanas el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) abrió una gran zanja en medio de la calle para reparaciones de tuberías y hasta el momento no lo han reparado. Mendoza agregó que este este hueco ha representado graves problemas por la gran cantidad los vehículos que se desplazan por esta importante carretera. "Ya no soportamos los tranques, son más de dos horas que tenemos que esperar para llegar de San Isidro a Sabanitas cuando lo normal no sobrepasa los 20 minutos, sin contar el daño a los carros”, dijo. Los quejosos manifestaron que solo reabrirían la vía si se presentan autoridades del Ministerio de Obras Públicas, Idaan y la Gobernación, con respuestas positivas.