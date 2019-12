Inspeccionan colegio en Aguadulce afectado por guano de murciélago

CLASES ESTÁN SUSPENDIDAS

La Defensoría del Pueblo de Coclé realizó una inspección al colegio secundario El Roble, en Aguadulce, luego de que desde hace más de ocho días fueran suspendidas las clases a causa del guano de murciélago, que ha provocado cuadros de alergias entre docentes y estudiantes. Humberta Pérez, directora regional de esa entidad, dijo que ha existido una falta de coordinación para que se dé respuesta a esta y otras necesidades del plantel. Pérez agregó que tiene constancia de las notas enviadas desde el año 2005, por parte de los padres de familia y docentes al Meduca para reportar esta situación. “Aunque los alumnos reciban sus clases por medio de módulos, no es lo mismo que permanecer en el aula y ser atendidos por los docentes. Los padres de familias están preocupados porque consideran que sus hijos no van a aprender”, expresó. Al problema del guano se le unen otras necesidades del colegio como la falta de aulas de clases, la construcción de una cerca perimetral y la reparación del sistema eléctrico y pintura. "Hacemos el llamado al Ministerio de Educación para que no tenga en el olvido al colegio secundario de El Roble y haga las debidas adecuaciones", agregó la funcionaria.