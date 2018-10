Monitoreo de monos y murciélagos en la provincia de Los Santos

El río La Villa y zonas adyacentes de la provincia de Los Santos son el escenario de nuevos estudios sobre primates no humanos y fauna arbórea que realiza la Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños (FCPP).

Pedro Méndez Carvajal, investigador y fundador de FCPP, dijo que contabilizar la presencia y abundancia de estos mamíferos es crucial para la conservación, ya que, son ellos, los primeros en tener contacto con las flores, semillas y frutos del bosque.

Además, son podadores naturales, lo cual dirige indirectamente el patrón de floración de los árboles, fructificación y el movimiento de animales del suelo del bosque.

El nuevo monitoreo, en el cual han participado estudiantes de biología del centro regional universitario de Coclé (CRUC), forma parte de un proyecto que lleva adelante el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) dentro del marco del Programa de Inversión para la Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias en Panamá (PRO-CUENCAS).

"Los objetivos de la FCPP dentro de este magno proyecto de protección de cuencas del país es conocer la población actual de primates no humanos, diversidad y densidad de murciélagos y de fauna arborícola, en particular mamíferos que no han sido directamente estudiados previo a esta investigación en algunas cuencas y subcuencas del río La Villa", comentó.

Algunas de las especies de primates importantes de conservación en esta región son: mono aullador de Azuero Alouatta coibensis trabeata (especie en peligro crítico de extinción).

Mientras que murciélagos, que son los indicadores del estado de bosque, se han encontrado: Thyroptera tricolor, Vampyressa pusilla, Artibeus watsoni, Carollia castanea, Carollia perspicillata, Artibeus jamaicensis, entre otros.