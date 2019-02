Algunos municipios están en mora con la designación de jueces de paz

El secretario nacional de descentralización encargado, Narciso Machuca, cuestionó a aquellos alcaldes que no están cumpliendo con el nombramiento de los jueces de paz, tal cual lo contempla la Ley 16 de 17 de junio de 2016.

Machuca dijo, durante un acercamiento con los 44 jueces de paz de Herrera y Los Santos, no entender por qué no se están nombrando los jueces en cada uno de los corregimientos, si "el gobierno no ha disminuido el subsidio a los municipios", dinero que en su momento eran utilizados para pagarle a los corregidores.

"¿A dónde van parar estos dineros?", se preguntó Machuca al indicar que en Azuero existen jueces de paz que tienen a su cargo hasta ocho corregimientos, lo que no debe ocurrir.

Detalló que existen algunos distritos azuerenses en los que solamente se ha nombrado un solo juez de paz para atender sus cinco corregimientos.

El funcionario aseguró que éstas incongruencias deben ser corregidas porque la Ley 16 admite reajustes por temas presupuestarios, pero "no en esta magnitud".