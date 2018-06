Pacientes se quejan por expedición de citas en hospital chitreano

Pacientes del hospital general Dr. Cecilio Castillero de Chitré protestaron la mañana de este viernes porque, después de haber esperado por horas, no pudieron obtener la cita con distintos especialistas.

"Nos citaron a todos para hoy 1 de junio y resulta que solo otorgaron 200 cupos y al resto nos han dejado en fila", se quejó Leonardo Jiménez.

Dijo que algunas personas llegaron desde las 3:00 a.m. y no alcanzaron a obtener un cupo para sacar su cita. "A las 6:00 a.m. ya se habían dado todos lo cupos", se lamentó.

Agregó que "si las funcionarias trabajan hasta las 3:00 p.m., lo más justo es que se atienda a todos los que están en fila".

En tanto, el director médico encargado del este hospital, Enrique Donado, dijo haber girado instrucciones al departamento de registros médicos para que se otorguen las citas diariamente y evitar el malestar plasmado este viernes por los pacientes.