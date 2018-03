Recogen desechos tóxicos en playa de Guararé

Centenares de envases plásticos contaminantes fueron recogidos en la playa de Bella Vista distrito Guararé, en la provincia de Los Santos, con el objetivo de descontaminar esta área protegida, zona litoral del corregimiento de La Enea.

El grupo ambiental Boca el Estero de la playa Bella Vista comenzó a recoger desde tempranas horas de este domingo gran cantidad de envases entre ellos de aceite, a orilla de ese litoral.

También recogieron botellas plásticas, vidrio, neumático y otra cantidad de desechos tóxicos perjudiciales para el ecosistema de esta área, habitad de crustáceos, iguana negra, aves marinas nacionales y migratorias.

El área protegida en mención fue crea mediante el Acuerdo Municipal No 7 del 12 de octubre de 1990 y publicado en la Gaceta Oficial No 26143, donde se establece que se permite el uso público del área, siempre que dicha actividad no cause graves perturbaciones ecológicas, entre otras medidas que protegen la zona.