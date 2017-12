Reglamentan festejos de fin de año en Las Tablas

El alcalde municipal de Las Tablas, Noé Herrera, reglamentó –a través de decreto– la celebración de las tunas de fin de año y Año Nuevo en la ciudad de Las Tablas.

Herrera emitió el decreto alcaldicio No. 117 de 26 de diciembre de 2017, en el que se dispuso que la celebración constará de un culeco diurno, de 11:00 a.m. a las 3:00 p.m., y una tuna nocturna de las 10:00 p.m. del 31 de diciembre a las 4:00 a.m. del 1 de enero de 2018. Según se dispuso, cada tuna presentará un carro alegórico, más su carreta, tanto en culeco como en la tuna nocturna.

Además, se estableció que el recorrido de las tunas (culeco y tuna nocturna) será solamente alrededor del parque Porras. Por ello, se prohíbe estacionar vehículos en el área del recorrido de las tunas. A los conductores que lo hagan se les removerán sus vehículos con grúa; el costo de los posibles perjuicios y daños mecánicos correrán por cuenta del infractor.

De igual forma, el alcalde de Las Tablas dispuso que la quema de fuegos artificiales estará en manos de personal contratado y designado por las tunas, debidamente aprobados por la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública. Para el 31 de diciembre y en las primeras horas del 1 de enero se prohíbe de igual forma portar armas de fuego, punzocortantes, eléctricas, al igual que objetos contundentes.

En el decreto también se prohíbe la venta, introducción, porte y consumo de bebidas alcohólicas en envases de vidrio.

Para el cumplimiento de estas disposiciones se contará con el apoyo de la Policía Nacional, inspectores de la Alcaldía, Operaciones del Tránsito, bomberos, Sistema Nacional de Protección Civil, Sistema de Emergencia 911 y demás entidades de seguridad.