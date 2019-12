Sinaproc localiza a tres menores que desaparecieron en Changuinola

Pasadas las 11:00 a.m. de hoy se conoció que miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Bocas del Toro lograron ubicar a tres menores que se encontraban desaparecidos en el área del río San San.

Según la declaración de los menores, se perdieron y no encontraban el camino a su residencia.

Más temprano el Sinaproc de Bocas del Toro informó que había comenzado la búsqueda de los tres menores que se encontraban desaparecidos desde ayer, lunes, a las 7:00 a.m.

El grupo salió de su casa, ubicada en la Barriada 4 de Abril, en el corregimiento de Changuinola, hacia el río San San.

No obstante, no llegaron a su destino y hasta el momento sus padres y demás familiares no saben nada de su paradero.

Dos de los menores tienen 15 años de edad y el tercero tiene 12.

La desaparición de este grupo se conoció el mismo día que murió un menor de 11 años en la Finca 44, también en el corregimiento de Changuinola.

El menor muere tras caer a un lago del bote en que viajaba junto a su abuelo. Las hélices del motor fuera de borda del bote hirieron al menor.

Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones pertinentes sobre este caso ocurrido en Changuinola.