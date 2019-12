Las Tablas celebra el año nuevo con inédito recorrido de tres reinas en el Parque Porras

PREPARATIVOS PARA CARNAVAL

Ante una nutrida asistencia se realizó la madrugada de este viernes 1 de enero el tradicional recorrido de las tunas en el parque Porras de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

La controversia por la inédita salida de tres tunas, tres murgas y tres reinas tableñas -Calle Arriba, Punta Fogón Unido y la Sociedad Calle Abajo Tableño- no fue motivo para deslucir el folclórico evento, al que año tras año asisten cientos de nacionales y extranjeros.

Como se tenía programado, las tres tunas salieron desde las 12:00 medianoche para brindar un espectáculo.

Unos 230 agentes de la Policía Nacional llegaron a la provincia de Los Santos para brindar seguridad a miles de personas que se trasladaron a esta región del país para las fiestas de fin de año.

14 concejales aprobaron una resolución donde justificaron su decisión de no objetar la participación de dos tunas de Calle Abajo en los próximos carnavales, señalando que mediante la escritura pública No. 2646 el 27 de diciembre de 1972 la Sociedad Calle Abajo Tableño protocoliza los documentos de su personería jurídica, mientras que la Asociación Punta Fogón Unido hizo lo propio mediante escritura No. 9228 del 18 de septiembre de 2015.