Transportistas, molestos por obra en Boquete, cierran vía

Transportistas del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, cerraron este martes 16 de octubre la vía principal por varias horas, debido al malestar que ha generado en esta zona turística el proyecto de mejoras al alcantarillado y al manejo de las aguas sanitarias.

Esta obra tiene como promotor al Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades) y fue adjudicada a un consorcio integrado por las empresas Cusa y Aprocosa, por un monto de más de 20 millones de dólares.

Abigaíl Aguilar, representante de los transportistas en la manifestación, indicó que este proyecto lleva dos años y no concluye. “Las empresas no están trabajando bien y ya no sabemos qué hacer”, agregó.

Tanto residentes de Boquete como turistas se quejaron durante el cierre de la vía, lo que motivó que al sitio de la manifestación se acercara el alcalde del distrito, Emigdio Walker, quien reconoció que hay un malestar generalizado en las comunidades del lugar, no obstante, dijo que el mal clima ha dilatado la obra.

“La construcción es por el bienestar del distrito, y les hemos explicado a los transportistas que se informará mejor sobre el desarrollo del proyecto”, subrayó Walker.

Luego de unos 30 minutos de conversación, los transportistas despejaron la vía. Al sitio se apersonaron representantes de Conades y de las empresas que llevan a cabo los trabajos, pero prefirieron no hacer comentarios al respecto.