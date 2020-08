Alcalde Lee niega que celebró un quinceaños en una casa de Las Villas de Decameron

Luego de las publicaciones en las redes sociales por parte de Foco Panamá, en las que se informaba que agentes de la Policía Nacional llegaron a una residencia del alcalde de Colón, Alex Lee, en Las Villas de Decameron, en Río Hato, el funcionario negó que celebró un quinceaños este sábado 29 de agosto.

¡Confirman fiesta! La acción policial será "ponerlo en el reporte". pic.twitter.com/Xr83PKHuxC — Foco (@focopanama) August 30, 2020

Lee publicó en su cunta de Twitter que negaba categóricamente la acusación de Foco Panamá, además en un video mostraba las condiciones como estaban vestidos juntos a sus hijos.

Niego categóricamente la falsa acusación de @focopanama ,una vez más buscan distraer la atención de las faltas de Mauricio Valenzuela con difamaciones.Yo no tengo ninguna hija que tiene 15 años,mucho menos tenemos una fiesta,estoy como cualquier padre de familia con mis hijos. — Alex Lee (@HA_AlexLee) August 30, 2020

El alcalde aseguró que compartió solo en familia como todo padre en cuarentena y que pueden verificar que ninguna hija cumple 15 años.

“Yo no tengo ninguna casa en Decameron, la casa me la prestaron y comparto con mi familia, pero aquí no hay ninguna fiesta, deja la mentira Valenzuela, porque no es de Dios y tú no vas hacerme sentir mal, los hijos de Dios nadie los avergüenza y estas tocando a mi familia y Dios se encargará de ti”, le advirtió a Mauricio Valenzuela el alcalde de Colón.

Por su lado, el subdirector regional de Salud en Coclé, Yavier Gordón, dio a conocer que hasta el momento no conoce sobre alguna irregularidad registrada en la provincia.