Alto índice de personas con Covid-19 obliga a autoridades de Dolega a endurecer medidas

Debido a que se registran 99 casos acumulados de personas con Covid-19 en Dolega, el alcalde Magin Moreno, emitió un toque de queda donde se prohíbe la movilización de personas de las 5:00 p.m. del viernes a 5:00 a.m. del sábado; de 5:00 p.m. del sábado y de 5:00 a.m. del domingo y de 5:00 p.m. del domingo a 5:00 a.m. del lunes.

Igualmente, se regula la venta de bebidas alcohólicas durante un horario determinado (4:00 p.m. a 5:00 p.m.). La medida se adopta para minimizar los contagios y tendrá vigencia por 30 días.

Moreno indicó que le preocupa el rápido avance de la enfermedad en el distrito, donde han fallecido cuatro personas.

Aseveró que aquellas personas que necesiten movilizarse por cuestiones laborales, deben mostrar un carnet de trabajo o una nota de su jefe inmediato.