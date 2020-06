Autoridades de Los Santos piden a director de la Policía que traslade a los agentes a la provincia

PANDEMIA

Autoridades municipales de Los Santos solicitaron este domingo al director general de la Policía Nacional, Jorge Miranda, que elabore un inventario de los policías santeños que trabajan fuera de la provincia, para que sean ubicados en la provincia y se eviten contagios con Covid-19.

Maximiliano Amaya, alcalde de Los Santos, dijo que la idea es que estos policías puedan ser trasladados a Los Santos, para evitar que tengan que seguirse movilizando a laborar en áreas de mayor riesgo.

En tanto, el alcalde de Pedasí, Miguel Batista, dijo de igual forma que los policías que están dentro de la provincia y si pertenecen a otras regiones del país también deberían ser trasladados a sus sitios de origen.

“Esto trae mucha zozobra cada vez que un policía llega a Los Santos y es un poco incómodo porque ellos salen de la provincia”, agregó.

Por esta razón Batista dijo que lo más prudente es que se dé un intercambio para que los policías laboren en las provincias de sus residencias.

El gobernador de Los Santos, Rubén Villarreal, dio a conocer que están lanzada do una campaña de concientización para que el santeño que no tenga que salir de la provincia, no lo haga.