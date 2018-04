Protestas en Colón empezarán este jueves con una marcha a las 5:30 a.m.

El Comité de Lucha por la Salvación de Colón anunció que la jornada de protestas inicia este jueves 19 de abril, desde las 5:30 a.m., al tiempo que el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, comunicó que el gobierno se encuentra abierto a dialogar "sin presiones ni amenazas de sectores que buscan la confrontación".

El comité pidió a la población que se vista de negro para participar en una marcha que parte a las 5:30 a.m. de Sabanitas. A las 7:00 a.m., la marcha parte de calle 16 a Los Cuatro Altos, indicó el dirigente colonense Felipe Cabezas.

Los gremios docentes informaron que apoyarán la huelga, por tanto, piden a los padres de familia y acudientes no enviar sus hijos a clases este jueves. El Ministerio de Educación (Meduca) replicó que se dictarán clases, conforme está establecido en el calendario escolar.

Gustavo Becker, dirigente del transporte colectivo, informó sobre la falta de consenso de las 12 rutas para apoyar la medida. No obstante, algunos presidentes de rutas indicaron que sus buses no circularán, por seguridad y no porque estén a favor del paro.

Propietarios de locales comerciales de Colón han optado reforzado sus vidrieras y puertas de acceso como medida de seguridad y prevención, para evitar ser víctimas de actos de vandalismo, como los ocurridos el 13 y 14 de marzo pasados.

El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, visitó la provincia y prometió garantizar la seguridad de la población. No se permitirá el cierre de calles, quema de llantas ni actos de vandalismo. Los que cometan estos actos "serán llevados ante las autoridades competentes", aseguró la Secretaría de Comunicación del Estado, a través de una nota de prensa.

Sobre el transporte público, Bethancourt anunció que el servicio no será interrumpido, aunque para ello tengan que recurrir a los Metro Bus.

El gerente general de la Zona Libre de Colón, Manuel Grimaldo, informó que el ente comercial abrirá sus puertas en su horario regular.

“Este primer trimestre hemos cerrado con un movimiento a favor de unos 5 mil 300 millones de dólares. Pero de darse una paralización, se puede afectar la actividad comercial por unos 50 millones de dólares”, advirtió Grimaldo.