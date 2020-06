Inscriben un total de 161 lotes del mejor café para cata nacional

Producción

BOQUETE, Chiriquí. Del 27 al 30 de julio, los productores de café especial de Panamá realizarán la cata nacional del producto, para luego participar en la vigésima cuarta versión de The Best of Panamá.

Plinio Ruíz, presidente de la Specialty Coffee Association of Panamá (SCAP), precisó que se inscribieron 161 lotes del mejor café de las fincas de 45 productores, ubicadas en las tierras altas de Chiriquí.

"Este año y debido a la pandemia de Covid-19, la catación internacional será de forma virtual, el café seleccionado en julio, será enviado a cada juez en diferentes partes del mundo" explicó Ruíz.

Detalló, que se inscribieron un total de 87 lotes (13.050 libras) de cafés de la variedad geisha; unos 58 lotes (8.700 libras) de cafés de variedades tradicionales y 16 lotes (2.400 libras) de la variedad Pacamara.

El presidente de la SCAP, explicó que la competencia se realizará con toda la transparencia y exigencia con que se ha realizado en años anteriores, bajo el control de auditores, con la única diferencia que la cata nacional se realizará en ocho laboratorios autorizados por la organización.

Estos laboratorios están en Boquete, Volcán y Piedra de Candela, donde se seleccionarán los lotes con mayor puntaje y por categoría, por parte de jueces nacionales.

Posteriormente se enviarán las muestras tostadas a cada uno de los 17 jueces internacionales quienes catarán cada lote en sus laboratorios, liderado por el australiano Will Young. Cada juez catará las muestras.

Una vez se conozcan los resultados de esta cata, se enviarán otras muestras del mejor café a los compradores interesados en participar en la subasta mundial virtual el 16 de septiembre del 2020.