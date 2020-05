Pacientes de diálisis en Azuero esperan que la CSS cubra deuda para seguir recibiendo atención

CHITRÉ, Herrera. Pacientes que reciben el tratamiento de diálisis en las provincias de Herrera y Los Santos le pidieron a las autoridades de la Caja del Seguro Social (CSS) que cubran la deuda con la empresa IBT Medical Outsourcing Services, S.A., porque de lo contrario sus vidas pende de un hilo.

En la Unidad de Hemodiálisis de Chitré, que funciona contigua al hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré, se atienden 78 pacientes, quienes reciben sus tratamiento tres veces por semana.

Salomón Acevedo, quien reside en la Tiza de Las Tablas, debe conectarse al riñón artificial durante cuatro horas los lunes, miércoles y viernes.

No obstante, expresó que IBT, que regenta la sala de hemodiálisis desde julio de 2013, le ha dicho que si el gobierno no les paga la deuda de 20 millones de dólares, pasado un mes no les seguirán atendiendo.

La reacción de los pacientes dializados se da luego que la empresa IBT cursará una nota a los pacientes, con la firma de Jacon Esayag, donde se indica que el consorcio no podrá seguir garantizandoles el servicio de forma segura y oportuna ni con la calidad que los pacientes se merecen.

“No quiero ni pensar que este consorcio deje de brindarnos el tratamiento” sostuvo Acevedo, quien también es el Fiscal de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y Familiares - Capítulo de Azuero.

Acevedo aseguró que si la CSS se encarga de la Unidad de Hemodiálisis, se desmejora la calidad de la atención que reciben.

Señaló que la situación está tan mal que el consorcio les ha dicho que de un momento a otro dejara de darles el almuerzo.

Dijo que aunque actualmente lo reciben, deben tomar sus alimentos a la intemperie, debajo de un árbol de corotú, expuestos a las hormigas y la cantidad de gatos que merodean el área.

Agregó que la mayoría de los pacientes de esta región hacen peripecias para llegar y recibir la limpieza de su sangre.

“Aquí tenemos pacientes de La Pitaloza, y El Caracucho de Los Pozos; de Tonosí y hasta de Calizas de Tonosí, sitio desde donde deben invertir unos 60 délares para llegar a Chitré.

Acevedo apeló a la sensibilidad humana de las autoridades de la CSS para que se les cancele la deuda a la empresa Ibt, porque de lo contrario se le estaría condenando a morir.