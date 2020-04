Por primera vez Panamá hará la cata de café especial de forma virtual

Alternativa ante la Pandemia

BOQUETE, Chiriquí. Para julio de este año, los miembros de la Asociación de Cafés Especiales, han programado la vigésima cuarta versión de la catación The Best of Panamá, que es una presentación del mejor café a los mercados mundiales, confirmó Plinio Ruíz, presidente del gremio.

Ruíz indicó que la asociación implementará, por primera vez en su historia, el primer “Virtual Best Of Panama”, que es una alternativa para que los jueces internacionales, en cada uno de sus países, sometan a su más estricto paladar, la muestra de cada uno de los lotes de café que se les enviará desde Panamá previamente, ya que el evento no se podrá realizar de forma presencial por las restricciones a causa del Covid-19.

Las muestras de café serán tostadas y empacadas, con rigurosos códigos de seguridad y enviadas a cada uno de los jueces internacionales, y así desarrollar la ronda internacional del The Best of Panamá, del 27 al 30 de julio.

Tradicionalmente esta actividad se desarrollaba a finales del mes mayo y los jueces, provenientes de Asia, Europa y Estados Unidos, visitaban las fincas y veían todo el proceso de producción del café y la conservación del medio ambiente.

“Antes de la fecha señalada para la catación internacional, habrá una selección de los mejores lotes de café, por un grupo de jueces nacionales de la Asociación, luego de esta selección, se enviará a cada juez internacional, las muestras de los lotes seleccionados con los mejores calificaciones y puntos en cada categoría (Geisha Natural, Geisha Lavado, Tradicional Natural, Tradicional Lavado y Pacamaras)” explicó el vocero.

Cabe señalar que los resultados finales,serán publicados el 31 de julio de este año, luego de que las puntuaciones sean revisadas por el juez principal y los auditores externos contratados por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá y así mantener la transparencia que ha caracterizado a la actividad.

En tanto, el 16 de septiembre de 2020, se hará la subasta electrónica “The Best of Panamá” donde se ofrecerán, los lotes de café, con mayor puntaje, a los compradores interesados.