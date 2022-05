‘Si ya no quedan empresas, ¿cómo generamos empleos?: presidente de la Cámara de Comercio de Colón

El presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen, asegura que los comerciantes de la provincia han puesto su cuota de sacrificio en el paro que este lunes cumplió 8 días.

Aseguró que ninguna empresa soporta tantos días de paralización y protestas. De igual forma, la comunidad sufre las consecuencias porque hay personas que no llegaron a sus citas médicas, estudiantes que no reciben clases y personas que no han podido hallar la manera de transportarse hacia sus trabajos, expresó.

Mira cómo está Colón. Si ya no quedan empresas, ¿cómo generamos empleos? Tenemos que trabajar en conjunto, siento que se debe cuidar a los empresarios que están tratando de sobrevivir en esta provincia, dijo Chen durante una entrevista con La Prensa.

El presidente de la Cámara de Comercio se refería al programa Aprender Haciendo, el cual es un proyecto de promoción e intermediación laboral que facilita la primera experiencia de trabajo a jóvenes (bachilleres, universitarios o con formación técnica. El Estado aportará la inversión relacionada con la capacitación y pasantías e incentivos fiscales a las empresas participantes del proyecto, según información del Ministerio de Trabajo.

Chen señaló que el plan tiene buenas intenciones, pero considera que ir 50% el Gobierno Nacional y 50% los empresarios colonenses “será muy difícil”.

Indicó que la empresa privada colonense puede apoyar, pero el Gobierno debe crear el sistema necesario para generar empleos, ya que es muy difícil que lo hagan los pocos empresarios locales y de la Zona Libre, quienes ya son una “especie en extinción”.

Para Chen la peor consecuencia de la huelga que se vive en la provincia colonense es la pérdida de confianza de la comunidad internacional. Esto es lo que más me preocupa y como presidente de la Cámara nos toca velar por una empresa privada fuerte, que genere empleos, pero no podemos olvidar que recuperarse de días de pérdidas toma tiempo, expresó.

Expectativa por reunión

Sobre la posible reunión que se celebraría este martes 17 de mayo a las 3:00 p.m., programada durante la pasada reunión entre integrantes de la Coalición de la Unidad por Colón (Cuco) y el presidente Laurentino Cortizo y parte de su gabinete de ministros, dijo que no se ha confirmado ese encuentro.

Durante la reunión celebrada en el colegio Abel Bravo el pasado 11 de mayo se entendió que participarían la sociedad civil, la empresa privada y el Gobierno Nacional.

Desde la Dirección General de Comunicación de la Presidencia de la República informaron a La Prensa que la reunión no está confirmada.

Sobre la pasada reunión, Chen dijo que quedó un sin sabor muy grande en la sociedad porque se tenían expectativas de soluciones puntuales con la visita del presidente Cortizo, quien hizo una rendición de cuentas, pero no dio las soluciones que la población esperaba ante el alto costo de la vida y el aumento de los precios del combustible.