Hay un tema obligado en el día de hoy que se llama selección de fútbol de Panamá, un asunto del que poco podemos informar porque el técnico Hernán Bolillo Gómez nos vetó. Si, nos vetó, nos negó ese derecho a revelar lo bueno, lo malo y lo feo que pasa dentro del equipo.

Ahora nos toca estar atentos a otras selecciones panameñas, de esas que no generan dinero para ellos, de esas que a los fanáticos no les interesan y a las que Bolillo Gómez poco visita para buscar nuevos talentos; si, de esas con las que no pueden intimidar. Nos toca estar atentos a las redes sociales de la Fepafut para informarlos de la querida por todos, de la que nos tiene ilusionados de que irá a Rusia 2018, de la que representa una joya y mucho dinero, la Roja, la Sele, como usted quiera llamarla.

Dirán que estoy dolido por estar vetado, si, lo acepto, porque es un derecho que tenemos todos los panameños de ser informados de una selección que ha recibido fondos públicos, o no se acuerdan cuando el presidente Varela les dio dinero o cuando se recogió plata del pueblo panameño para pagar una multa, o de las veces que Pandeportes los apoya.

Yo no culpo a los jugadores, porque esta decisión viene de la parte técnica y de seguro necesitó de autorización de los hombres que lideran el fútbol panameño, que muy bien pudieron decir que no aceptaban la medida, pues la selección es de todos, como ellos mismo dicen.

Parece que el criterio se ha convertido en una amenaza para aquellos periodistas que se atreven a preguntar, es claro mensaje para que sean sumisos y para que divulguen lo bueno. En otras palabras, cada vez que juegan solo quieren elogios y flores. La goleada ante Estados Unidos, eso fue cuento, no existió.

"Hay que seguir adelante, tenemos que levantar la cabeza, dimos todo en la cancha y el fútbol da revancha", han sido consignas que escuchamos a los jugadores y ya se convirtieron en muletillas en la Real Academia de la Lengua, pero se las aceptamos y damos ese voto de confianza de que en la próxima cita conseguirán el objetivo, porque creemos en el equipo. La falta de galantería al responder denota frustración.

Si el "capi" Felipe Baloy le hubiese contestado una de ellas a Alexander Da Silva, de La Prensa, hoy día sería más grande y nadie pudiera cuestionar su rendimiento en la cancha, la fanaticada estuviera desbordada en elogios y hablando de que nadie puede ocupar su puesto, pese a que su retiro está cerca, como él mismo lo ha reconocido.

Esto originó que Bolillo Gómez, con su experiencia de cuatro mundiales y que siempre lo recuerda, y que además agrega que aun así no sabe de fútbol, se agarrara del incidente Baloy-Da Silva para vetar de información a toda la prensa panameña, quiero entender que también están incluidos aquellos que cantan lo que ellos quieren oír.

Nuestro director, nuestro líder aprovechó la televisión nacional, esa misma a la que no informará más, para anunciar su medida, con la argumentación de que la mala edición de una entrevista con Baloy lo llevó a tomar esta decisión. No es nueva esta medida, pero injusta en el momento en que todos queremos saber las condiciones de los jugadores. Creo que lo hizo para justificar que Estados Unidos nos había propinado una de las mayores goleadas en las eliminatorias y que el equipo no se paró bien en la cancha. Así lo reconoció en conferencia de prensa, cuando dijo que apostó por la experiencia.

Este martes enfrentamos a Costa Rica, que dicen que viene blandito y clasificado al Mundial de Rusia 2018; mientras Panamá necesita del triunfo. Junto a Honduras y Estados Unidos nos peleamos el tercer cupo directo de la zona y el repechaje.

¡NO HABLARÁN MÁS CON LA PRENSA! 'Bolillo' Gómez se pronuncia tras el incidente de Felipe Baloy con la prensa tras partido vs USA.

Me imagino que el veto terminará si conseguimos el anhelado boleto al Mundial o al menos el repechaje. Si no lo hacemos, me ofrezco, señor Bolillo, para llevarlo al aeropuerto. Ha cometido tantos desaciertos, y todos hemos guardado silencio en beneficio del país, de Panamá.

El veto a la prensa es uno más de su parte, que no me extraña. Lo que me extraña es que nadie en esa federación le haya puesto un alto. Esperamos, por el bien de Panamá, que cumpla su promesa de llevarnos al Mundial. Pues equivocarse en el planteamiento de juego ante Estados Unidos, como usted lo reconoció, nos hizo ver horribles y sepa que no solo Da Silva vio lento a Baloy y a la defensa, fue todo un país, que está pendiente de la selección y de usted.

Termino deseándole suerte a mi Sele y destacando que Panamá merece estar informado.