He visto peleas del retador puertorriqueño Alberto Explosivo Machado y de verdad pienso que la corona de Jezreel Corrales no está en peligro. Al boricua de 27 años de edad le pesa la mano y sabe caminar el ring; su historial boxístico impresiona, 15 nocaut en 18 peleas, pero en su listado de triunfos no hay boxeadores con las habilidades del campeón panameño.

Corrales le mandó un mensaje a su rival: “que se prepare, que tenemos que dar un buen espectáculo”.

Le ayuda también al retador que es más alto y que tiene mayor alcance, dos atributos para el que Corrales tiene una fórmula: no lo dejará estirar sus brazos, al menos es lo que practicó antes de salir de Panamá rumbo a Estados Unidos.

Para el Explosivo será una prueba de fuego, tendrá que demostrar que verdaderamente tiene casta de campeón. Sus anteriores rivales no son muy reconocidos. Carlos Morales, Juan José Martínez, Orlando Rizo y Miguel Ángel Mendoza, son algunos de ellos.

El puertorriqueño ya ha dicho que le quitará la corona a Corrales, puro cuento. Jezreel, por su parte, le advirtió que debe prepararse porque él no tiene pensado regalarle su fajín superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, que pondrá en juego este sábado en el Turning Stone Casino de Verona, Nueva York.

El Invisible, como apodan a Corrales, tiene marca de 22-1, 8 Ko’s. El panameño luce confiado y dice conocer de la peligrosidad de su rival, por eso su estrategia para este combate es la velocidad. El panameño no debe quedarse quieto, ese puertorriqueño pega con la zurda y la tira sorpresivamente.

Seguramente por sus estadísticas no es el rival más complicado que enfrenta Corrales, pero igual se decía del mexicano Robinson Castellanos, quien casi le quita su cetro. “Aprendí mucho en este combate, hubo errores que ya hemos corregido”, mencionó Corrales, que de paso recordó que “ese combate gustó mucho en Estados Unidos”.

“Volveré a pelear en un lugar donde los fanáticos son muy exigentes y por eso hay que salir a dar el todo por el todo”, comentó Corrales, que expone por tercera ocasión su corona, que le arrebató al japonés Takashi Uchiyama.

Tanto Corrales como su entrenador Juan Mosquera han mostrado respeto del puertorriqueño a quien han estudiado, porque dicen que deben moverse, evitar los choques de cabeza y pelearle cerca.

El campeón panameño confesó que ha visto varios pleitos de su rival y sabe que tira la mano.

Antes de partir, el panameño no quiso adelantar un pronóstico del resultado, pero aseguró que regresará con el título al imponerse con una victoria, ya sea por nocaut o por decisión. Corrales dijo que siempre lo mantendrá cerca para que no pueda estirar sus brazos.

El porcentaje de nocaut del boricua es de un 83%, en los 43 asaltos en los que ha participado. En su última pelea el puertorriqueño ganó por decisión unánime en 10 rounds ante Carlos Morales.