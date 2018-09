En el buen sentido de la palabra, eso fue lo que pasó, una 'metida de pata'. Nada justifica que un hombre que está velando por los jugadores, y de paso por nuestro fútbol, sea denigrado y marginado en un estadio.

Lo ocurrido a Juan Ramón Solís, insisto, fue un patinazo, un error, de esos que no se tapa con un comunicado (ver abajo), creo que requiere, al menos, una disculpa pública y de paso reiterarle el apoyo de parte de la Fepafut, al actual presidente de la Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa).

Cuando un seguridad privada te dice colabora porque está en juego mi trabajo y hay órdenes superiores que no puedes estar aquí aunque tengas credencial de prensa. Te das cuenta que es un acto de represión y cobardía por parte de la dirigencia que está acabando con nuestro fútbol pic.twitter.com/Ha3gWyj1RP — Juan Ramon Solis (@Juanrasolis) 22 de septiembre de 2018

¡Qué pena! También por lo jugadores locales, que no se han manifestado en favor de ese hombre que está en busca para ellos de salario mínimo, escolaridad y tantas otras ventajas, que antes eran solo un sueño.

El hecho ocurrió el pasado viernes, en el estadio Agustín Muquita Sánchez, donde se disputaba el partido entre el CAI de La Chorrera y Plaza Amador de la Liga Panameña de Fútbol.

En ese recinto, Solís fue cuestionado porque pretendía entrar a los camerinos y no contaba con una acreditación, o mejor dicho, porque la que tenía, según Fepafut, era de una televisora donde ya no laboraba.

De espaldas como acostumbra @fepafut y ahora el nuevo director de @LPFpanama cuando toman decisiones arbitrarias vulnerando los derechos humanos fundamentales del jugador e incumpliendo con las regulaciones de @FIFAcom y los periodos de descanso entre partidos @FIFPro#Respetopic.twitter.com/I7K8hC9jqx — Juan Ramon Solis (@Juanrasolis) 22 de septiembre de 2018

Conozco de los protocolos de la Fepafut, son válidos y necesarios, de otra manera se pierde el orden y caemos en anarquía; sin embargo, no puedo justificar que un hombre tan reconocido y que ha estado en vela por los jugadores, estos mismos que no han dicho nada, tenga que valerse de un carné para constatar de primera mano las condiciones en que laboran nuestros futbolistas, para mi era suficiente mostrar su identificación de Afutpa.

Lo que no me queda claro, y me suena raro, es que un medio se tome el trabajo de notificar a la Fepafut que uno de sus colaboradores ya no está con ellos, y que además Solís se presente al estadio con una credencial no válida para tratar de ingresar a los camerinos, sabiendo como exjugador que esta área es reservada o, mejor dicho, restringida.

El presidente de la @Afutpa, @juanrasolis dio su versión el viernes cuando tuvo que salir del Muquita Sánchez por presión de la seguridad privada https://t.co/WHa79hk1gE — Mi Diario Panamá (@MiDiarioPanama) 24 de septiembre de 2018

Ahora bien, me salta una pregunta. ¿Por qué el presidente de la Asociación de Futbolistas de Panamá no tiene una identificación para entrar a los estadios y a los partidos de la Liga Panameña? ¡Será que lo ha pedido y se lo han negado!

Lo ocurrido el pasado viernes comprueba que no hay voluntad para mejorar nuestro fútbol, porque en vez de sacar un comunicado para explicar lo ocurrido, lo mejor hubiese sido invitar a Juan Ramón a una reunión, darle una excusa y un carné para que entre, de ahora en adelante, a todos los estadios para corroborar, de primera mano, el área de trabajo de nuestros jugadores que van camino del proceso del Mundial de Catar 2022.