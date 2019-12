Mis favoritos del Mundial

De El Amargado del Xtra2014

Me mueven el hombro y me indican que en las redes sociales tienen muchos memes del juego entre Holanda y Argentina, aunque de eso ya han pasado cuatro días. ¡Memes!, ¿qué es esa vaina?, busco en internet y encuentro un millón de definiciones similares para darle un nombre nuevo a una parodia, qué vaina y entonces respondo casi aturdido de la resaca de la aburrición, que tanta técnica o respeto me adormeció y no pude más, me dormí. Ganó Argentina, Messi metió un gol de penal, el portero Sergio Romero fue el héroe en la tanda de penales y ahora Argentina jugará el domingo contra Alemania.

Atrás quedaron los 120 minutos más aburridos o estratégicos del Mundial. Ahora totalmente despierto y sin tener una bolita mágica pienso que similar tácticas podrían utilizar los técnicos Sabella, de Argentina y Low, de Alemania que se enfrentan este domingo en la final del Mundial en el mítico Maracaná.

Siento, sin tener la razón absoluta, que no es el momento de arriesgar, es la hora de ser exacto, pues igual eres campeón con uno que con 10 goles. Mi favorito sigue siendo Alemania, esa mismo que goleó y humilló a Brasil en su propia casa. En torneos de la FIFA los argentinos le han ganado nueve veces a los alemanes, han empatado en cinco ocasiones y perdido seis en 20 partidos.

Un handicap en contra de los argentinos es que han sido muy exigidos en cada uno de sus enfrentamientos y su Ángel Di María, mano derecha de Messi, no está en un 100%. Jugando a ser Alejandro Sabella (técnico de Argentina) intentaría frenar el juego ofensivo de Müller, Klose y Lukas Podolki, tarea nada fácil. Los alemanes han anotado 17 goles en seis partidos, los argentinos en esa cantidad de juegos solo pudieron convertir siete. Los alemanes son más certeros en sus pases y corren mucho más, en cada compromiso tienen promedio de 116 kilómetros.

A esta final los alemanes llegan inspirados, con victorias contundentes sobre Portugal y Brasil, y le ganaron con lo justo a Estados Unidos, Argelia y Francia. La albiceleste ha sufrido y aunque lidere las estadísticas en ataque del torneo este domingo enfrenta a la muralla alemana, la mejor del Mundial.

Lionel Messi, en deuda todavía para mí y referenciado volverá a ser anulado por la mediacancha alemana, tal como hizo Holanda.

El cierre de este domingo está a cargo de las dos mejores selecciones del torneo, de donde podría salir el nuevo Balón de Oro, tal vez Müeller si anota otra vez o Messi; aunque me inclino por el colombiano James Rodríguez, líder anotador hasta el momento y que puso a bailar a toda América. O salga el mejor portero, posiblemente Manuel Neuer si hace otro extraordinario trabajo en el arco alemán, aunque ese galardón se lo reservo a Keylor Navas, de Costa Rica.