En Panamá se diría: "Se han visto muertos cargando ataúdes" o "más vale pájaro en mano, que cien volando", estos refranes se aplican perfectamente en las apuestas deportivas y quieren decir que el favorito o mejor clasificado puede perder, o al menos eso se pensaba hasta que aparecieron los Eagles, con todos los pronósticos en contra, pese a tener mejores números.

Esto ocurrió en los playoffs de la NFL de este fin de semana. Siendo no favoritos para el triunfo aun como primeros clasificadas, los Eagles vencieron 15-10 a los Falcons de Atlanta, que tenían la ventaja en las apuestas por tres puntos y los pronosticadores a su favor.

Atlanta Falcons (11-6) y Filadelfia Eagles (13-3) se midieron en el Lincoln Financial Field y tras la victoria aparecieron hombres con cabezas de perro.

Lane Johnson did his postgame interview in the dog mask 😂😂