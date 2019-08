Varias veces me han preguntado mi posición sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022, cuya sede está previsto que sea en Panamá.

Todas las posiciones las respeto, algunas -me parecen a mí un gran disparate-, otras se basan en los posibles resultados que tendremos y algunas más, en la millonada que invertiremos.

Espero, que por dar mi posición, no me liguen a determinado grupo.

Desde que se solicitó la sede, he estado a favor, no he cambiado mi postura y la baso en los principios básicos de nuestro deporte.

Primero: Coliseos. Nuestra economía requiere, urgentemente, de una inyección, y qué mejor manera que con la construcción de nuevas infraestructuras deportivas para generar empleo. Muchos de nuestros actuales coliseos se construyeron bajo estas circunstancias, otros más, se han levando sin pensar en sus medidas y utilidad, mucho menos en su mantenimiento. Sería una buena oportunidad para darle paso a esos edificios deportivos, que elevarán la cultura del panameño, con instalaciones ecoamigables. Los proyectos de estos coliseos son de primer mundo.

Segundo: Turismo. Indudablemente se verá impactado con la visita de cientos de atletas, familiares, entrenadores. Este aspecto va muy ligado con la economía panameña, que desde hace años viene tratando de enganchar con promociones millonarias a los turistas. Sería como ganar y ganar, promuevo el país por medio de los Juegos Panamá 2022, y a su vez tengo un objetivo deportivo como país.

Estos dos primeros puntos van de acuerdo con el plan de gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien busca fortalecer estos factores.

Tercero: Plan estratégico. La sede no garantiza estar entre los primeros lugares del medallero, de hecho, pienso que no tendremos suficientes atletas de élite para defender los colores patrios, pero esto no es culpa de la sede Panamá 2022, podría ser el reflejo de 30 años de olvido, de entrenadores, periodistas, directores y gobiernos que no pensaron en unirse para crear un plan estratégico deportivo a largo plazo.

Cuarto: Atletas. Sin duda los deportistas panameños serán los mayores beneficiados, y esto dependerá de la astucia de su dirigencia para exigir mejores instalaciones, será el momento para poner en jaque a las autoridades y denunciar irregularidades.

Será el momento para que los atletas pidan y lo hagan sin miedo.

Quinto: Legado. Al finalizar los Juegos Panamá 2022, podremos decir que cumplimos con la meta, y que los atletas ahora tendrán nuevas instalaciones donde entrenar, tal vez sea el inicio de una nueva cultura deportiva, así como hoy día recordamos grandes leyendas panameñas y grandes coliseos, producto de gente que se atrevió.

Al final, Panamá necesita los Juegos Panamá 2022.