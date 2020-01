La Prensa nace el 4 de agosto de 1980. Desde sus primeros años, es sometida a censura, amenaza, agresión y clausura. Es el primer periódico no oficialista después de 13 años de dictadura. Su talante combativo lo convierten en un adversario de los militares.

El ataque fue tempranero. El 30 de julio de 1982, efectivos policiales irrumpen con violencia en el edificio que alberga sus instalaciones en la Avenida 12 de Octubre. Quince días antes había sido posesionado como director editorial Winston Robles, profesor y abogado, doctor por la Universidad Nacional de Colombia. Empezó una carrera brillante en esa posición, la cual cerró en 2005. El 8 de junio de 1983 se produjo otro ataque. El asunto llegó a la agresión física el 29 de abril de 1984, cuando el periodista y escritor Guillermo Sánchez Borbón, autor de la columna “En pocas palabras”, fue golpeado por agentes de la VII Fuerza de la Guardia Nacional. La censura se establece el 11 de junio de 1987. Se ordena el cierre el 27 de julio, que se extiende -con una breve excepción en febrero de 1988- hasta la primera semana de 1990, después de la invasión de Estados Unidos (EU), cuando reabre.

Fundado por opositores al régimen: Roberto Eisenmann, Ricardo Alberto Arias, Fabián Echevers, Ricardo Arias Calderón y Ricardo J. Bermúdez. Las acciones están muy atomizadas, por lo que es difícil ejercer un control, sistema que defendía Winston. Dentro del proceso para la firma de los Tratados Torrijos-Carter, a los jerarcas militares no les quedó más remedio que aceptar la fundación de un periódico con las características de La Prensa, que se convierte en una roca en el zapato del régimen. De otra manera los tratados no habrían obtenido los votos necesarios para ser ratificados por el Senado de EU, me explicaba Winston.

Los pilares del diario son su independencia económica, la independencia editorial y el rechazo a cualquier presión, sobre todo del poder político y económico. Sobre estas materias, conversaba con Winston, quien me abrió la puerta de su amistad y talento en el periodo en que fui jefe de información de La Prensa, a principios del decenio pasado.

La precisión y los detalles coloreaban sus relatos sobre la etapa heroica. Como los vergonzosos 20 días en que las páginas y sus noticias fueron sometidas a censura previa. La Asamblea Legislativa resolvió que si La Prensa desatendió someterse a censura previa, entonces sería suspendida su publicación, en forma indefinida. Bajo la dirección de Winston, las páginas editoriales fueron presentadas a los censores, que ocupaban un despacho dentro del diario. Los agentes oficiales rayaban determinadas palabras y párrafos, y la página “corregida” le era presentada nuevamente. Superaba en mucho la capacidad de lectura y concentración del censor. “El resultado fue que nos impusieron un censor adicional y luego dos, con los mismos resultados”, recordaba.

Un domingo por la tarde, antes de la reunión editorial, le ofreció un curso urgente de periódico a mi hija, Rafaela, entonces con 5 años de edad. Empezó en su despacho, en el extremo frontal del edificio, explicándole su rutina de trabajo y sus funciones; atravesó las áreas de redacción y fotomecánica, y concluyó en la planta rotativa, cuyos mecanismos “trasteaba” con resultados favorables.

Desarrollamos juntos centenares de editoriales sobre materias diversas. “Tiene que ser como un fallo de la Corte, pero breve”, sustentaba sonreído. El Winston que conocí era exultante de talento, de soluciones creativas, de simpatía y amor por Panamá y sus semejantes.