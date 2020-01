Por la integración

El símbolo de la inequidad, característica de un país que se sitúa en un índice de desarrollo humano alto, lo constituyen la pobreza y pobreza extrema que sufren los moradores de las comarcas indígenas. A escala general se coloca, aunque solo sea por puntos, por encima de México, Costa Rica y Brasil. Aunque por debajo de Chile y Argentina –casi en empate– y Uruguay.

Cuando analizamos por separado las comarcas, nos encontramos con situaciones angustiosas de desarrollo humano. Estamos ante el índice de desarrollo humano bajo, como si esas comarcas estuviesen en Haití, Angola –en guerra, por décadas– y Yemen.

Estas comarcas reúnen un país que está desagregado del país de la región de tránsito y del otro compuesto por las regiones urbanas y rurales restantes.

Si a la nación le toca una responsabilidad prioritaria en esta época es integrar esos tres países y rescatar o reinventar un sistema educativo que sea motor para impulsarlo hacia mejores derroteros.

Desde el poder político nacional, su visión sobre las comarcas no ha cambiado mucho desde la época de la conquista española. Los lamentos de hoy son resultantes de la subordinación económica, la segregación y la discriminación, que son patentes y que a una gran mayoría cuesta disimular. En 1997 fueron declaradas las comarcas, sin embargo, sus habitantes quedaron encerrados, en palabras del obispo Lacunza, de David, y fue como crearles un refugio para que se muriesen de hambre.

Hace un año, en un acuerdo para aplacar las protestas, el Gobierno se comprometió a que cada ministerio organizaría por lo menos un proyecto en la comarca Ngäbe-Buglé, pero brillan por su ausencia. Proyectos que sean del interés y beneficio de los aborígenes, quienes cuentan con una organización social distinta a la del poder político nacional.

En la agenda de Estado, impulso educativo general e integración indígena deben estar encabezándola. Ambas son materias de inequidad y están en la raíz del modelo de desarrollo que nos toca adelantar. El país no podrá avanzar hacia estadios deseados si de antemano no son cerradas de forma contundente esas brechas.

La educación –y no la de ripio– es el medio para reducir la pobreza y aumentar los niveles de bienestar individual y colectivo. Si observamos y estudiamos su impacto en las comarcas, nos percatamos de que la batalla por la educación en esas regiones, para mañana es tarde.

A diferencia de aquello que el sentido común y la lógica establecerían, la inversión escolar en las comarcas es menor de la mitad que en otras regiones. Esa inversión debe ser incrementada en las áreas postergadas, afirmamos en educación, no obstante equivale por los demás sectores básicos.

La gran mayoría de los habitantes de las zonas comarcales subsiste con menos de un dólar diario –el promedio haitiano– y otro segmento sobrevive en extrema pobreza. No posee fuente de empleo, no cuenta con vivienda digna y no accede a servicios básicos de salud, como el agua potable, ni a una enfermería.

Muchas vulnerabilidades caracterizan a las regiones indígenas, no obstante poseen potenciales que, si desarrollados, no solo las beneficiarían, sino a todo el país.

Ante el levantamiento, confrontación y represión de las últimas semanas en el Oriente chiricano, la sociedad panameña, en su conjunto, está cambiando su perspectiva y forma de relacionarse con los pueblos indígenas, y los prejuicios están cediendo frente a un criterio científico y racional. Si quiere ser reconocido como un país con miras a lograr un temprano desarrollo, Panamá tiene que integrar, con madurez y dignidad, a las comarcas indígenas.