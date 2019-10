El reconocimiento: impacto y factores de éxito

Hoy en día como empleadores es necesario encontrar nuevas maneras de incrementar la productividad, generar compromiso y captar y retener el talento del más alto nivel en nuestra organización.

Solo con el apoyo de colaboradores y equipos de trabajo de alto rendimiento, enfocados y comprometidos podemos lograr el éxito en la empresa. No es fácil contar con un compromiso permanente, aunque hoy contamos con algunas herramientas para poder lograrlo. ¡Revisémoslas!

Buenas prácticas de reconocimiento

Según el estudio de Greenberg y Arakawa, ‘Profit From the Positive’, los líderes que más reconocen y motivan tienen un 42% de mayor productividad que aquellos que no lo hacen.

El reconocimiento debe ser de manera continua y no debe confundirse con el favoritismo.

El reconocimiento está estrechamente vinculado con la motivación, la cual se relaciona con la rentabilidad y productividad de la empresa.

Es excelente cuando se convierte en una práctica sana y constante en la organización, pues eleva la autoestima y genera emociones positivas en las personas

Todo buen empleado necesita saber que su desempeño es reconocido y valorado, y que el reconocimiento no solo debe ser cuantitativo o monetario. Algunos autores buscan diferenciar muy claramente el reconocimiento de la recompensa, atribuyéndole a esta última el carácter económico y al reconocimiento el emocional.

El reconocimiento debe ser real y auténtico

Puedes hacerlo de forma privada, individual o de manera pública, aunque ten en cuenta que este último tiene el beneficio de promover el trabajo en equipo porque todos querrán trabajar con el colaborador reconocido. Cuando otorgues reconocimiento debes basarte en hechos concretos y actitudes demostrables que confirmen la autenticidad del reconocimiento. Recuerda que debes reconocer aquello que quieres promover dentro de la organización; el reconocimiento debe estar alineado con los valores y la ética de la empresa.

El reconocimiento está allí a nuestra mano, es efectivo e invita a la celebración de los logros, pues celebrar es vital para incentivar el buen clima. Una carta de felicitación, una palmada en la espalda, un correo electrónico, una invitación a un café o una cena, unas entradas para el cine o una reunión con el objetivo de reconocer a los colaboradores son iniciativas que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu clima de trabajo.