Burillo dice que mantiene sus aspiraciones presidenciales

La administradora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Giselle Burillo, reiteró este lunes, 24 de septiembre, que mantiene sus aspiraciones de llegar a la Presidencia de la República.



Burillo comentó que está a la espera de que se abran las candidaturas a las primarias de su partido Cambio Democrático, para hacer oficial esta aspiración.



“Mis aspiraciones se mantienen, pero a mí no me gusta estar en diatribas y en confrontaciones y, por ello, no estoy usando [la palabra] oportunidad en mi eslogan. Ahora es ‘Giselle para ganar 2014’”, anunció la funcionaria en TVN Noticias.