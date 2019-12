Cámaras de Traffic no pueden operar sin una campaña de divulgación previa

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Roberto Moreno, anunció ayer la reactivación de las cámaras de vigilancia y control de velocidad, que opera en concesión Traffic Safety de Panamá, empresa cercana al presidente Ricardo Martinelli. No obstante, estas no pueden funcionar sin una previa campaña de divulgación.



En TVN Noticias, Moreno dijo que las cámaras empezarán a funcionar este mes, pero sin imponer multas a los infractores.



“Le tocará a la siguiente administración [decidir] si comienza [a cobrar] a partir de julio”, señaló el funcionario.



Pero una adenda introducida en abril de 2013 al contrato entre la ATTT y Traffic Safety obliga a la empresa a costear una campaña de divulgación a los conductores, que debe comenzar 30 días antes de que empiecen a operar las cámaras.



No hay constancia que se esté desarrollando la referida campaña de divulgación. La adenda al contrato también invirtió los porcentajes que recibirá el Estado y la concesionaria por cada infracción: 65% y 35%, respectivamente; en el contrato original era lo contrario.



El contrato fue firmado por Ricardo Chanis, personaje cercano al presidente de la República, miembro de la junta directiva del banco estatal Caja de Ahorros y presidente del grupo Epasa, propiedad de Martinelli.



Se espera la respuesta de Moreno sobre el estatus de la campaña de divulgación del uso de las cámaras.