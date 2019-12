Consejo de Gabinete extraordinario para modificar la Ley 120

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, anunció que hoy, 2 de enero de 2014, se llevará a cabo un Consejo de Gabinete extraordinario, para proceder con la modificación de la Ley 120 del 30 de diciembre de 2013, que introdujo cambios al Código Fiscal por los que toda persona natural o jurídica que perciba alguna renta gravable fuera del territorio panameño pagará impuestos.



Mulino calificó como una “barbaridad” la polémica reforma fiscal. “Con esas cosas no se juegan”, afirmó el funcionario, quien dijo que habló del tema con el presidente Ricardo Martinelli.



En tanto, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, dijo que la modificación de la citada ley se hará de una forma responsable. De acuerdo con Gálvez, el administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, Luis Cucalón –quien admitió ser el proponente de la reforma– aceptó que fue un error. Lo estaremos corrigiendo en las próximas horas, enfatizó.



El ministro de Comercio e Industrias (encargado), Luis Eduardo Camacho González, se refirió también al tema y reconoció que “Panamá no está preparado para la renta mundial”.



A través de la Secretaría de Comunicación del Estado, el presidente Martinelli señaló recientemente: “He pedido al director de la Autoridad de Ingresos mayor cautela en el futuro. He aceptado su recomendación de presentar una ley [sic] que derogue los artículos 2 y 3 de la Ley 120 y restablezca la vigencia de los derogados o modificados por ellos, así como acepté como buena su solicitud de sancionar la ley con la incorporación de los artículos por él propuestos. Lo hice porque confío plenamente en la capacidad profesional de Cucalón, por eso está en ese cargo. Las recaudaciones sin precedentes que tiene [el] Estado son la mejor referencia de su trabajo”.