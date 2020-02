Docentes anuncian que no regresarán al diálogo con el Meduca

“El día de mañana [sábado 23 de marzo] no vamos a estar en esa mesa [de diálogo educativo], porque la misma solo le conviene a la ministra de Educación Lucy Molinar”.



Con este planteamiento la secretaria general de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), Yadira Pino, manifestó que esa dirigencia no participará en la mesa de negociación mantenida con el Ministerio de Educación (Meduca). Según Pino, si se regresa al diálogo con las actuales condiciones, “los docentes perderían el tiempo y eso no se lo merece la sociedad”.



La docente advirtió que los gremios magisteriales solo volverán a la mesa de diálogo cuando el Decreto Ejecutivo No. 920 sea derogado y se muestre una verdadera disposición política –por parte del Meduca– en arreglar los problemas del sistema educativo.



A su vez, Pino informó en Telemetro Reporta que la Aeve solicitará una reunión con el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, para que se reactive una mesa de negociación donde la Iglesia católica sea la mediadora.