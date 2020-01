Hoy empiezan las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional dará inicio hoy, martes 25 de noviembre, el período de sesiones extraordinarias, luego de ser convocadas ayer por el gobernante panameño Juan Carlos Varela. El primer llamado a los diputados será a las 5:00 p.m. y el segundo a las 5:30 p.m.



En el Decreto Ejecutivo No. 919, publicado en Gaceta Oficial, el mandatario incluyó en la agenda enviada al Legislativo la ratificación de los nombramientos de la directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín; y del fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez.



Además, la ratificación de los nombramientos de la administradora de la Autoridad de Pasaportes de Panamá, Gisela Chung; y de los miembros de las juntas directivas del Metro de Panamá, S.A. y de la empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A.



También se incluyó la discusión del proyecto de ley que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2015 ($19 mil 571 millones).



En tanto, el presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, dio a conocer que solicitó al presidente Varela incluir en estas sesiones el nombramiento del contralor y subcontralor de la República, que no fue incluido en el Decreto Ejecutivo No. 919.



Las sesiones se prolongarán hasta el próximo 4 de diciembre.