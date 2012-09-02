Panamá, 28 de septiembre del 2025

    Jorge Ricardo Fábrega asegura que en CD ‘no hay ungidos’

    Redacción de La Prensa

    El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, aseguró este domingo, 2 de septiembre, que en el oficialista Cambio Democrático (CD) no hay ungidos.

    Durante la convención extraordinaria que realiza hoy CD, Fábrega expresó: No hay ungidos, no hay dedo.

    Así, advirtió que cualquier aspirante a un cargo público “tiene que ganarse los votos de la membresía”.

    Sobre la actividad de este domingo, Fábrega dijo que lo que se busca es agilizar la vida interna del partido. De hecho, indicó que en CD “hay libertad de expresión”.

    Y es que, según Fábrega, pasa mucho que los ciudadanos se inscriben en una agrupación política, pero tienen una actitud pasiva dentro de ellos. Lo importante que la gente participe, recalcó.Esta participación contribuirá a que el partido esté preparado de cara a las elecciones generales de 2014, agregó.

