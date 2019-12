Luis Cucalón solicita 'aclaración' del fallo que derogó la ANIP

El administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá (ANIP) Luis Cucalón presentó una “aclaración” del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la Ley 24 de 2013, que creó esa entidad.



Cucalón presentó la acción ayer en la Secretaría General de la Corte, a través de la abogada Holanda Polo.



Según el artículo 2568, del Código Judicial, los fallos quedan ejecutoriados a tres días de su notificación, “término dentro del cual el agente del Ministerio Público o el demandante podrán pedir la aclaración de puntos oscuros de la parte resolutiva o pronunciamiento sobre puntos omitidos”.



Como Cucalón no representa ni al Ministerio Público ni al demandante –que en este caso, es el abogado y profesor Miguel Antonio Bernal y Luis Rogelio García–, su solicitud de aclaración sería inadmisible, conforme al Código Judicial.



En la Corte informaron que aunque la aclaración que solicita Cucalón sea atendida, esta no variará el contenido del fallo.



La aclaración debería ser resuelta por el magistrado Luis Ramón Fábrega, ponente del fallo original, pero éste se encuentra fuera de su oficina. En su reemplazo está su suplente Efrén Tello.



El pasado 3 de julio, el pleno de la Corte decidió la inconstitucionalidad de la ley que creó la ANIP. El fallo fue firmado y dado a conocer el 11 de agosto.



A criterio de los magistrados, la creación de la ANIP como entidad autónoma del Estado violó la Constitución, ya que a la referida Autoridad “se le asignan funciones que son de la privativa competencia del Presidente de la República, del Ministro de Economía y Finanzas, y dificulta la labor del Consejo de Gabinete al otorgarle funciones a una entidad autónoma cuyo director no forma parte de dicho organismo ejecutivo”.



Cucalón fue designado por el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por un periodo fijo de siete años, que vencía en el 2020.

Con información de Rubén Polanco