Mayte Pellegrini dice que reportó los 'movimientos extraños' en Financial Pacific

Financial Pacific (FP) oculta “muchas más cosas que la gente no sabe”. Así habló Mayte Pellegrini, exempleada de FP y una de las 13 personas imputadas por el desfalco a la casa de valores.



Pellegrini dijo a Telemetro Reporta, que la entrevistó con un teléfono móvil en su celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que observó varios “movimientos extraños” en la casa de valores, como tráfico de influencias y lavado de dinero.



Agregó que todo lo reportó a los fundadores y exdirectivos de FP, West Valdés e Iván Clare, y al oficial de cumplimiento de la firma.



Sostiene que Clare y Valdés eran sus superiores, así como Óscar Rodríguez –también imputado–, Mariel Rodríguez y Sergio Barrios. A todos –asegura– informó sobre las anomalías detectadas.



Recordó que le respondieron que no se “metiera” en estos asuntos. “Nunca pensé que me iban a tirar los platos rotos a mí”, acotó. “Ellos [Clare y Valdés] no son poderosos, eran los títeres de Martinelli”; agrega que el exgobernante ya le ha dado la espalda a mucho de sus títeres.



En reiteradas ocasiones, Pellegrini ha declarado que Martinelli tenía una cuenta en FP llamada High Spirit, que utilizó para adquirir acciones de Petaquilla en el mercado de valores de Canadá.



Anoche, Valdés y Clare negaron que Martinelli tuviera una cuenta relacionada “con la compra de acciones de minería o de otras empresas”, aunque reconocieron que sí es cliente de la firma.



El pasado 11 de agosto la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó la liquidación forzosa de FP por mal manejo financiero.