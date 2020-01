La NASA transmite en vivo el tránsito de Venus frente al sol

La NASA transmite en vivo desde Mauna Kea, Hawai, uno de los espectáculos cósmicos más inusuales: Venus cruzando lentamente frente al sol.



Para verlo solo entre al sitio destinado para tal fin. El tránsito de Venus es visible desde gran parte de la Tierra, este martes -5 de junio- desde el Hemisferio Occidental y mañana miércoles desde el Hemisferio Oriental.



ESPECTÁCULO CELESTIAL



Este espectáculo que no volverá a repetirse hasta dentro de 105 años a partir de ahora, en 2117, dura casi siete horas y se puede ver en su totalidad desde el Pacífico occidental, Asia oriental y el este de Australia.



Desde otras partes del mundo se lograrán ver partes del tránsito. Como en un eclipse solar, no debe mirar directamente al sol.



‘ES UN ECLIPSE’



"Esencialmente es un eclipse, lo interesante es que ocurre cada cientos de años", dijo a EFE Eduardo Araujo, científico de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA).



"El planeta pasa entre la Tierra y el Sol y se ve como un puntito que recorre el Sol", explicó.



La distancia es tan grande que no tiene ningún efecto sobre la Tierra pero es una "gran oportunidad" para los científicos, para estudiar los movimientos ondulares, las fuerzas gravitatorias, la densidad y tantos aspectos como sea posible.



Los tránsitos de Venus son poco comunes, se producen por pares separados ocho años y luego no vuelven a producirse hasta más de cien años después. El último fue el 2004 y tras éste, que completa el par, los expertos calculan que no se producirá otro hasta 2117.



(Basado en servicios internacionales)