Pleno ratifica a Kenia Porcell en el Ministerio Público

El pleno de la Asamblea Nacional ratificó la tarde de este jueves 4 de diciembre a Kenia Porcell como nueva procuradora general de la Nación. Este proceso se realizó sin mayores contratiempos.



Porcell, de 48 años, es abogada desde 1990 y cuenta con 23 años de experiencia en el derecho.



VISTO BUENO EN CREDENCIALES



Previamente la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó –de forma unánime– ratificar a Porcell.



La sesión de la comisión para tratar este asunto empezó a las 10:50 a.m. y terminó dos horas y media después. Allí Porcell enfatizó que, aunque no se dio un proceso de consulta previa a su elección, dijo que se siente capaz para asumir el cargo.



“Yo represento a la sociedad civil”, reiteró, al tiempo que anunció que realizará auditorías judiciales.



PIDEN QUE SE ESCLAREZCA CASO VERNON RAMOS



Durante su intervención, Katleen Levy, diputada del Partido Panameñista, le hizo una solicitud especial a Porcell: que se resuelva el caso de la desaparición de Vernon Ramos, subdirector de Análisis Financiero de la Dirección de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).



En medio de lágrimas, Levy dijo que tiene fuertes vínculos con la familia de Ramos, la cual fue fuertemente afectada tras su desaparición. La familia de Vernon Ramos necesita respuestas, señaló la diputada.



Ramos fue visto por última vez el viernes 16 de noviembre de 2012. Previamente había presentado un informe del estado financiero de Financial Pacific (FP) a miembros de la junta directiva de la SMV.



CASO PELLEGRINI



Por su lado, la diputada Zulay Rodríguez dijo que ella sí podía cuestionar a Porcell ya que conoce “el monstruo” que hay dentro del Ministerio Público. Se refirió directamente al caso de Mayte Pellegrini –de la cual es su defensora– y el cual –según dijo– no ha avanzado por la inacción de los fiscales a cargo.



Mayte Pellegrini es una de las acusadas por delito financiero en perjuicio de la casa de valores FP. “El MP no quiere investigar, lo vengo diciendo desde hace dos años, ¿qué pasó con Pellegrini?”, aseguró.



Dijo que aunque Porcell pueda tener toda la disposición de hacer un buen trabajo en el MP pasa que los fiscales hacen fiesta.



“No queremos más de lo mismo… no nos agarren de tontos útiles”, dijo.



Enfatizó que no se quiere una persecución; aquí lo que se quiere es justicia. “Yo voy a hacer las investigaciones que correspondan”, respondió Porcell.



Con anterioridad, el diputado Leandro Ávila cuestionó a Porcell sobre los vínculos o parentescos con algún miembro del gobierno de Varela, los cuales negó.



Y el diputado de Cambio Democrático, Mario Miller, dijo que daría el respaldo a Porcell para darle la oportunidad de investigar lo que haya que investigar. Dejó claro que “Cambio Democrático no está asustando”.



En la sesión de hoy de la Comisión de Credenciales estuvieron: Luis Barría (presidente), Leandro Ávila, Mario Miller, Héctor Valdés Carrasquilla, Elías Castillo, Zulay Rodríguez, Alida Spadafora (suplente de Ana Matilde Gómez) y Agustín Sellhorn (suplente de Marylin Vallarino).