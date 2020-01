Presidente se inmiscuye en caso de bloqueo a 'La Prensa'

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, se refirió hoy, a través de su cuenta en Twitter, al proceso que entabló Corporación La Prensa y Editora por la Democracia S.A., contra los trabajadores de Transcaribe Trading, S.A. (TCT), que bloquearon la circulación de La Prensa y Mi Diario, durante la noche del 2 y la madrugada del 3 de agosto de 2012.



El mandatario –que no es parte del proceso– escribió a las 8:46 a.m. de hoy: “La firma del abogado magistrado cuyo cliente es La Prensa anda amenazando jueces en el caso Ochy. Y la institucionalidad dónde está?”. David Ochy es el representante legal de TCT.



El mensaje de Martinelli fue inmediatamente replicado por el diputado opositor Jorge Alberto Rosas. “Que hace el gobierno de Mimito defendiendo a un contratista del Estado como Ochy por un pleito contra un tercero (la prensa)”, escribió @RosasJorgeA, a las 9:14 a.m.



“Mimito” es el apodo del candidato presidencial del gobernante Cambio Democrático, José Domingo Arias.



La firma Mejía y Asociados, fundada por el hoy magistrado Jerónimo Mejía, representa a Corporación La Prensa y Editora por la Democracia, S.A. Como magistrado de la Sala Penal, Mejía nunca ha conocido o tratado la demanda entablada contra TCT, ni ningún otro proceso donde comparezca La Prensa o Mi Diario.



La querella contra TCT está ahora mismo en el Tribunal de Apelaciones y Consultas, que debe resolver un recurso presentado por los abogados de la corporación.



Actualmente, en la comisión legislativa de Credenciales –donde la bancada oficialista tiene mayoría absoluta– hay una denuncia contra Mejía, presentada por Antonio Guerrero.



Diversos sectores de la población han advertido que detrás de la acción de Guerrero está el interés de Martinelli por nombrar el reemplazo de Mejía en la Sala Penal.



Espere más información de este tema el martes en la edición impresa.