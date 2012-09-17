El Presidente tiene que recapacitar: Aurelio Barría

El activista pro democracia, Aurelio Barría, se sumó a las voces que le piden al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que rechace el proyecto de ley 508 que fija modificaciones al Código Electoral. Según Barría, el Presidente tiene que recapacitar sobre este tema. Afirmó que si el documento recibe la sanción presidencial van a darse protestas y demostraciones pacíficas en las calles. “Iremos a la calle a protestar cívicamente”, aseveró Barría en TVN Noticias. Y es que, según el activista, no se pueden modificar las reglas del juego antes de un partido, ya que se benefician a unos cuantos. El pasado viernes, en medio de confrontaciones y riñas, la Asamblea Nacional aprobó la reforma electoral impulsada por el oficialismo y rechazada por los partidos de oposición.