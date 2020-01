Ricardo Martinelli arremete contra ‘La Prensa’

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, arremetió hoy, 2 de enero, contra los medios de comunicación y, con periódico en mano, cuestionó particularmente ante el pleno legislativo el trabajo que realiza el diario La Prensa.



El jefe de Estado, que hizo estos señalamientos durante el inicio de la segunda legislatura del tercer periodo ordinario, dedicó parte de su discurso a asegurar que el gobierno que dirige ha sido víctima de ataques de parte de la prensa.



En dos ocasiones, Martinelli –quien habló ante el pleno durante 40 minutos– levantó el periódico para cuestionar el titular principal que publicó La Prensa sobre el crecimiento económico de América Latina. Dijo que en esa noticia el diario debió publicar otro título.



“A los medios no les importa, a ellos solo les importa las malas noticias”, dijo.





EVADE ESCÁNDALOS



Apostaron a que nos rendiríamos y que ministro a ministro irían renunciando, cuando no pudieron con nosotros se metieron con nuestras familias, “son unos cobardes” y “se llenan la boca hablando de institucionalidad”, señaló el Presidente.



Sin embargo, el jefe de Estado panameño no mencionó los escándalos de corrupción que se conocieron precisamente durante los últimos seis meses de gestión. No habló de la crisis en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) ni de las investigaciones por la supuesta venta irregular de terrenos en zonas costeras.



Tampoco entró en detalles sobre el escándalo por la compra de radares, por el cual hasta el expresidente de la República, Martín Torrijos, pidió una investigación seria.

“Nos han armado un tremendo escándalo por el tema de los radares”, señaló Martinelli.



El mandatario aprovechó, además, para decirle a la oposición política que “no muerdan el anzuelo de los escándalos falsos”. Y es que los políticos de oposición han hecho fuertes cuestionamientos a la administración gubernamental y han reiterado que se deben hacer investigaciones a profundidad.





‘NOS CALZAMOS LOS GUANTES’



“Los medios no son tribunales de justicia”, continuó el mandatario. Sabemos diferenciar las críticas constructivas de las personales, dijo.



Martinelli aseguró que, desde ya, “nos calzamos los guantes”. Y dio a entender que esos guantes servirán para garantizar una mejor vida a los panameños y para seguir impulsando los proyectos de gobierno.



Aseguró que seguirán buscando fondos para llevar a cabo esos proyectos y que, por ello, “le metimos la mano al bolsillo de los empresarios y eso no nos lo perdonan”.



ADVERTENCIA



En un momento del discurso –en el que mencionó los logros de su gestión, como: el aumento del salario mínimo, la construcción de carreteras, apoyo al deporte, al turismo y la transformación educativa y del transporte–, el mandatario aprovechó para dirigirse a los miembros de su gabinete.



Mirando a cada uno de los ministros desde el podio en donde estaba, el Presidente señaló que “seguirán los ataques”.



Adelantó que pronto “irán contra [Federico] Pepe Suárez, [y] a Jimmy [Demetrio Papadimitriu] le toca un segundo round”. El ministro de la Presidencia fue señalado el año pasado luego de conocerse que su familia, los Papadimitriu, estaría detrás de la titulación de las más de 54 hectáreas adjudicadas por Anati a título gratuito en Juan Hombrón, Coclé.



Además, Martinelli señaló que “soltarán a Alma y van contra ti”, dirigiéndose a Giselle Burillo, de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).



Al administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Salomón Shamah, le dijo que se prepare porque está impulsando la construcción del nuevo centro de convenciones; a Franklin Vergara, ministro de Salud, le advirtió que está en la lista, al igual que a la titular de Gobierno, Roxana Méndez, a quien le dijo “Roxi ya tu sabes, tu tampoco te salvas”.



Finalmente, dirigiéndose al ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, señaló: “JR a ti no te han soltado y ya sabes cómo vienen las cosas”.



Martinelli agregó que la libertad de expresión está por encima del honor de nuestras familias, “les pido que nos unamos y apoyémonos… debemos estar más unidos porque los medios seguirán sus ataques”.



“Estoy feliz, un nuevo año empieza y estamos haciendo un excelente trabajo. Soy un eterno optimista y no hay obstáculo que no podamos vencer”, añadió el Presidente.



Más información mañana en La Prensa