Sinaproc dice que no se ha emitido alerta tras sismo en Chile

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó esta noche que no existe una alerta de tsunami sobre el país, tras el poderoso terremoto que sacudió la noche del martes la costa norte de Chile.“Panamá no ha decretado alerta de tsunami”, dijo el director general del Sinaproc, Arturo Alvarado, quien agregó que se mantiene un monitoreo de la situación.En conferencia de prensa, Alvarado hizo hoy un llamado a la población panameña a que no utilice las costas del Pacífico [sic] durante la madrugada del miércoles, 2 de abril, tras el fuerte temblor.Alvarado dijo que la “recomendación” para las costas del pacífico panameño es válida entre las 2:00 a.m. a 5:00 a.m. del miércoles, ya que, en todo caso, lo que pudieran registrarse en esa zona son “resacas”.El funcionario insistió a los pescadores a que no salgan a realizar sus actividades y que se aseguren bien las embarcaciones.El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió hoy una alerta de tsunami en Chile, Perú y Ecuador, que podría extenderse a Colombia, Panamá y Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.Al respecto, Alvarado dijo que ese es un aviso preventivo y añadió que el centro de emergencias se encuentra activo.Un poderoso terremoto sacudió la noche del martes la costa norte de Chile mientras que las autoridades ordenaron la evacuación de los 4 mil kilómetros de esa costa como precaución en caso de que se genere un tsunami.