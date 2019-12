Tocumen perfecciona y extiende su régimen de contrataciones directas

Con la llegada al poder de Ricardo Martinelli, cambiaron las cosas en el aeropuerto internacional de Tocumen. En el año 2010, la junta directiva de Tocumen, S.A. –empresa estatal que administra la terminal– emitió dos resoluciones (la número 16 del 17 de junio y la número 21 del 7 de julio) en las que introduce una modalidad para pactar concesiones: la “contratación directa por invitación”, aplicables a todos aquellos servicios –aeronáuticos o no– relacionados con el apoyo a aeronaves, pasajeros y carga.



Bajo esta modalidad, la junta directiva de Tocumen –que preside el ministro de Economía y Finanzas, Fran De Lima– tiene la facultad de no hacer públicas las ofertas ni los procesos de contratación.



Ahora –a tres semanas del cambio de gobierno– se conoció que el pasado 12 de marzo, la junta directiva decidió hacer extensiva lo de la “contratación directa por invitación” a las otras terminales que ahora están bajo la administración de Tocumen, S.A.: los aeropuertos Enrique Malek (David), Scarlet Martínez (Río Hato) y Enrique Jiménez (Colón), y la pista que está en la antigua base militar de Howard, hoy Agencia Especial Panamá Pacífico.



La nueva Resolución 6 fue firmada el pasado 12 de marzo, pero fue hoy que trascendió al público, con su divulgación en Gaceta Oficial. Lleva la firma de De Lima y del secretario Henri Mizrachi.



El documento recalca que cuando una “parte interesada” proponga desarrollar una actividad mercantil “que no haya sido otorgada en concesión, no se encuentre desarrollada o no se haya tenido la intención de explotar”, podrá ser adjudicada por la vía directa.



Lo único que tiene que hacer la “parte interesada” es presentar una solicitud formal por escrito; obtener el aval de la gerencia general de Tocumen, S.A. (consignado en un informe “ejecutivo” que justifique el servicio y plan de negocio del solicitante); conseguir la firma de la junta directiva, y, por último, el refrendo de la Contraloría.



Las contrataciones directas también se justifican cuando “no exista tiempo suficiente para llevar a cabo un proceso de licitación y el no otorgamiento de dicha concesión afecte los niveles de calidad” del aeropuerto.



Las concesiones dadas por la junta directiva son “definitivas e inapelables, y por tanto, no se podrá interponer ningún tipo de recurso”, dice la Resolución 6 del 12 de marzo pasado, en su artículo 19. El régimen de licitación de Tocumen, S.A., no está fundamentado en la Ley 22 de 2006, que rige las contrataciones públicas en Panamá.



