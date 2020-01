Venta de acciones de la Cadena de Frío no representa privatización: De Lima

El ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, dijo este lunes, 21 de octubre, que el hecho de que un proyecto de ley deje abierta la posibilidad de vender las acciones de la empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S. A., no representa una privatización.



Las declaraciones de De Lima surgen en medio de las críticas tras la aprobación en tercer debate el proyecto de ley No. 658, que permite la creación de la empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S. A.



Al respecto, el ministro lamentó en Telemetro Reporta que la oposición trate de politizar la aprobación de la iniciativa legislativa, alegando que es una forma del Gobierno de privatizar los mercados del país.



Sin embargo, el funcionario recalcó que, si a futuro se decide vender o capitalizar las acciones de la Cadena Frío, ello no se descartará.



Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S. A. –propuesta por el Gobierno para la administración, operación y mantenimiento de la Cadena de Frío– ha sido presentado como una compañía con capital 100% propiedad del Estado.



No obstante, el 49% de las acciones podrá ser vendido a titulares privados, tal como quedó estipulado en el proyecto de ley No. 658.