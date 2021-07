El Biomuseo más sostenible, gracias a donación de la Embajada de China

Alcanzar un desarrollo sostenible es primordial para garantizar los recursos del planeta. Cumplir con las necesidades del presente sin arriesgar los recursos para el futuro, es un desafío que enfrentan todos los países, gobiernos, empresas y ciudadanos en común.

El Biomuseo es una institución comprometida con la conservación del mundo natural y la preservación de la biodiversidad, por lo que la reducción de las emisiones producidas por su funcionamiento es un eje crucial de su operación.

Con miras a alcanzar esta visión, tienen un objetivo marcado: funcionar 100% con energía renovable. Por ello, el pasado martes 3 de diciembre, dieron un paso más para alcanzar esta meta, tras instalar 56 paneles solares nuevos sobre los techos de su edificio de oficinas, lo que aumenta en un 15% su capacidad instalada para generar energía limpia. Esta ampliación es posible gracias a una generosa donación realizada por la Embajada de la República Popular China en Panamá, representada por el embajador Quiang Wei, quien realizó la entrega formal a Juan Carlos Fábrega, presidente de la junta directiva del Biomuseo, durante esta jornada.

NSolar, una empresa panameña líder en el diseño, instalación y operación de sistemas de energía solar de tecnología y calidad mundial a lo largo y ancho de Panamá, se encargó de instalar tanto los nuevos paneles solares entregados este día como el primer sistema de energía solar del Biomuseo en 2018, en ese entonces, gracias a una donación de la Fundación Trenco.

Wei Qiang, el embajador chino en Panamá, destacó la importancia de la cooperación internacional en el combate al cambio climático y la voluntad del gobierno chino de estrechar dicha cooperación con el gobierno y la sociedad civil de Panamá.Agradeció también al Biomuseo y la empresa NSolar por la materialización de una iniciativa que él confía podrá aportar a la sensibilización social

Creando conciencia a nivel nacional

Para el director ejecutivo del Biomuseo, Víctor Cucalón Imbert, la instalación tiene también un papel educativo: “En Panamá, un cuarto de las emisiones de carbono provienen de la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad. Hoy, las tecnologías sostenibles son cada vez más accesibles, y todos los panameños podemos unirnos a este esfuerzo global por generar energía limpia y abundante a un costo accesible”.

China ópera 99% de los buses eléctricos en el mundo. Incentivados por reglamentos ambientalistas y subsidios del gobierno chino, de los 425 mil buses eléctricos que se operan actualmente a nivel mundial, 420 mil están en China, según el consultorio norteamericano Bloomberg NEF. El agosto de este mismo año, la empresa china BYD, el líder mundial en la producción de vehículos eléctricos, junto con Mi Bus, inauguró los primeros buses eléctricos en Panamá. La empresa también mantiene una flota de 300 buses electricos en EEUU y 285 en Chile.

La energía solar es renovable y se obtiene aprovechando la radiación procedente del sol. El desarrollo de este tipo de tecnologías aumenta la seguridad y sostenibilidad energética, reduce la contaminación y, en definitiva, ayuda a combatir contra el cambio climático.

Luego de esta entrega, iniciaron su operación con las 56 celdas fotovoltaicas adicionales, que fueron instaladas sobre el techo de las oficinas del Biomuseo. Estos paneles solares tienen la capacidad de generar 26,300 kWh por año, y tienen una vida útil de 25 años. En total, el museo ahora cuenta con 432 paneles solares que generan 156,000 kWh al año. Esta generación cubre el 52% de la energía que consumen las oficinas y las áreas de servicio de las peceras y la exhibición Océanos Divididos. Los paneles solares están instalados en el alero frontal de las oficinas del museo, lo que los hace visibles a todos los visitantes.

Cooperación mutua de cara al futuro

Foto: La Prensa Foto: La Prensa Foto: La Prensa

Durante la ceremonia, Juan Carlos Fábrega, presidente de la junta directiva del Biomuseo, expresó su agradecimiento con la Embajada de la República Popular de China, ya que este aporte ayuda a la institución a ser un ejemplo del cuidado de la biodiversidad. “Uno de los grandes retos del Biomuseo es demostrarle a los niños las diferentes formas de cómo podemos cooperar con el ambiente. Este tipo de apoyo nos ayuda a lograr este objetivo. Ojalá podamos hacer muchas cosas juntos”, agregó.

El campeón mundial de energía limpia.

Según las Naciones Unidas, China ya lleva 7 años consecutivos como el líder mundial en la inversión en energía renovable. En 2018, la inversión china fue 91,2 mil millones de dólares, más que el total de la Unión Europea y casi la doble de EEUU. Como resultado, China viene dominando y abaratando la producción de energía limpia a nivel mundial. En Panamá la presencia china más evidente es el Parque Eólico de Penonomé, donde se operan gigantescas turbinas chinas de la marca Gold Wind.

Por su parte, el embajador Quiang Wei agradeció la presencia de todos en este sencillo, pero significativo acto en uno de los lugares más emblemáticos para los panameños. “El Biomuseo me inspira, me instruye y me educa sobre todo lo que significa Panamá. Demuestra la importancia del país para el mundo. Por eso, es motivo de regocijo el hacer la entrega de estos paneles, ya que es una muestra de lo mutuamente beneficiosa que puede ser la relación entre ambos países”, comentó el embajador. Además, recalcó que China también enfrenta el gran desafío de combatir los daños hechos por el ser humano con la naturaleza y que su objetivo es crear un mundo mejor, más bello y armonioso.

Mientras que el director ejecutivo del Biomuseo, Víctor Cucalón Imbert compartió con los asistentes: “El mensaje del Biomuseo es muy coherente. Queremos crear conciencia a nivel nacional, educar, ser área de interlocución, de intercambio de información, de impacto. Queremos brindar un espacio de discusión de alto nivel, científicamente probado, para todos los ciudadanos. Para ser un referente ambiental, tenemos que predicar con el ejemplo”.

Gracias a la colaboración de la Embajada de la República Popular de China, el Biomuseo continúa trabajando para lograr cambios en la conciencia social, creando ciudadanos conscientes de su impacto en la naturaleza.