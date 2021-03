Panama Ports crece con sus mujeres líderes

CONTENIDO PATROCINADO

En el día de la mujer, Panama Ports Company (PPC), rinde homenaje a las cientos de mujeres que forman parte de esta gran familia. Cada día, ellas ponen todo su empeño, talento y experiencia, aportando su labor como líderes competitivas, destacadas local e internacionalmente.

Tres de ellas dieron testimonio del terreno que han ganado, y a la vez, abren el camino para ser emuladas. Sus historias inspiradoras nos demuestran que en equipo y con políticas laborales que les den su sitial de valor, la empresa, el país y la comunidad ganan un océano de oportunidades. Gracias por permitir conocerlas.

“El ser mujer no impide llegar hasta donde uno se lo proponga”

Nadiuska Dixon, Analista de Soporte de IT de Panama Ports Company.

Se graduó en la Universidad Tecnológica de Panamá en la carrera de Ingeniería de Operaciones Marítimas y Portuarias. Bajo su cargo tiene la administración del sistema (nGen) utilizado por el departamento de operaciones de los puertos de Balboa (en el Pacífico) y el puerto de Cristóbal (en el Atlántico).

¿Dónde nació, dónde creció y qué la llevó a estudiar ingeniería?

Nací en la ciudad de Panamá y crecí en La Chorrera, me gradué del colegio Centro Bilingüe Vista Alegre. En el último año de escuela, fueron a darnos inducciones de parte de la Universidad Tecnológica de Panamá sobre sus carreras. Yo ya sabía qué quería estudiar, porque siempre me ha gustado el mar. También fueron del INADEH y apliqué a unos entrenamientos. Así es que comencé la carrera de ingeniería de operaciones marítimas y portuarias y a la vez, como clasifiqué para la capacitación del INADEH también tomé el curso sobre motores fuera de borda.

¿Qué le interesó durante la carrera?

Todas las materias que tenían que ver con la planificación de las naves, teníamos esa materia y otra que se llamaba estabilidad de buques, eran mis preferidas.

¿Cómo se dio su vinculación con PPC? ¿En sus inicios qué cargo ocupó?

En la capacitación del INADEH me encontré a una amiga que iba dos años arriba de mi promoción de la universidad, ella estaba haciendo la práctica profesional en Panama Ports Company y me dijo que aplicara, lo hice, pero solo había puesto para recepcionista y lo tomé, quise entrar al ámbito laboral de la carrera. Tenía 19 años. Fue el 18 de agosto de 2008. Luego, ocupé cargos en la gerencia administrativa, el departamento comercial, y por último en el departamento de tecnología, como Administradora del sistema (nGen) que usa el departamento de operaciones para sus funciones diarias en los dos puertos.

Explíquenos ¿en qué consiste el sistema (nGEN)?

Es un sistema complejo, creado en nuestra casa matriz. Nosotros lo implementamos el 18 de marzo de 2013 en el puerto de Balboa y en diciembre de ese año fuimos con el equipo para instalarlo en el puerto de Cristóbal, en Colón. Consiste en la planificación, estadía y despacho de la carga contenerizada que entra a los puertos por la garita, por buque, y por ferrocarril, en ambas terminales. Nuestro equipo le da el soporte.

¿El sistema indica desde alta mar los barcos que vienen para los puertos?

Correcto, siempre y cuando sean clientes de nosotros. Nosotros podemos monitorear la fecha de atraque de la nave, cuándo va a comenzar operaciones, en qué muelle va a estar, cuándo se va ir, de qué cliente es, cuántos contenedores se van a descargar o cargar. Trabajamos con tiempos y deadline, eso tiene una hora de atraque, una hora de comienzo de operación y no pueden ocurrir retrasos, la nave tiene un tiempo de muellaje, además tienen prioridad número uno cuando tienen tránsito por el Canal. El sistema también maneja el atraque y desatraque (estadía) de Naves No- contenerizadas como Carga General, Ro-Ro (carga rodante, carros, mulas volquetes), y cruceros. Además, nosotros en el área de tecnología creamos una página web para acceso de las navieras que son nuestros clientes y ellos pueden ver lo que sucede en el sistema interno de la terminal y de esa manera el cliente puede ver en vivo lo que se está cargando o descargando de la nave, sus contendores y su fecha de arribo.

Una anécdota durante su aprendizaje

La primera vez que me tocó estar de soporte técnico (on call) de noche, ya que era la nueva en el equipo, me lleve a una de mis compañeras para mi casa (je,je,je) para que me apoyara y orientará. Pues cuando tenemos un problema que no podemos resolver internamente, nos toca elevar el caso a nuestro compañeros de Hong Kong. Como tenía muchos nervios pensaba que no lo iba a poder solucionar. Entonces le dije a mi compañera te vas conmigo para mi casa. Ella muy contenta me dijo que sí, que iba, y el viernes a las 11:00 P.M. en mi primera noche de soporte me llamaron del puerto de Balboa. Al día de hoy recuerdo clarito la persona que me llamo: ‘tenemos un buque y el sistema marca error y no nos deja planificar la carga y el buque va para tránsito’. Mi amiga estaba dormida, le dije ‘¡tienes que levantarte! ya hice lo que pude y el sistema no me da’, me dijo: ‘tienes que mandar un correo a Hong Kong’. Ella me ayudó. Y me quedé trabajando con los compañeros de Hong Kong hasta las 3:00 AM. Esa noche perdí el susto, fue la prueba de fuego y pude. Mi amiga me dijo, ya sabes cómo hacerlo, pero le debo mucho a ella por esa noche que me ayudó.

Las capacitaciones más importantes que ha recibido de parte de PPC

Las capacitaciones de tecnología para el sistema de parte de personal de Hong Kong, y que hoy en día me han servido para poder compartir esos conocimientos con compañeros de otras terminales. En 2019 tuve la oportunidad de viajar a la terminal de Ensenada International Terminal (EIT) en México, que pertenece al grupo de Hutchison Ports para apoyarles en la implementación de su nuevo sistema operativo (nGen). Fue una experiencia muy enriquecedora, era la primera vez que salía del país por trabajo y fue gratificante saber que había sido elegida para dicho proyecto de alto nivel. También como parte de mis entrenamientos he subido (a las grúas) RTG, y a los tractores para hacer pruebas de señal del sistema y verificación.

Su mayor logro en la empresa

Representar a PPC y a mi departamento en el proyecto de implementación en México.

El reto más difícil

Que mi voz fuera escuchada por mis conocimientos. Al ser mujer, la voz masculina es la más escuchada en la industria marítima porque un alto porcentaje es personal masculino. De las mujeres que se graduaron en mi generación yo soy la única que trabaja en puertos… Entre los retos, en 2019 tuvimos la oportunidad de implementar un sistema automatizado para la garita que se llama iBot, es un robot que hace las transacciones del ingreso de los contenedores después de las 10:00 P.M. así pudimos ayudar y enseñarle a los compañeros que tenemos nuevas tecnologías para apoyarlos en sus cargas de trabajo, y hacer menos trabajo manual con mayor eficacia del tiempo.

Conociendo PPC desde adentro ¿qué destaca del trabajo de la mujer panameña en PPC?

Que el ser mujer no impide llegar hasta donde uno se lo proponga, con mucho esfuerzo y dedicación.

Lo más interesante de su trabajo

La oportunidad de trabajar en PPC con personas maravillosas, inteligentes y con capacidades para lograr todo lo que nos proponemos en equipo.

¿En qué ha contribuido su trabajo al desarrollo del país?

Considero que en estos tiempos de pandemia ha sido notoria la importancia de los puertos para el país, y el trabajo 24/7 entregando todo nuestro esfuerzo para que el movimiento de contenedores y de mercancías sueltas siguiera su flujo ininterrumpido.

Aquel curso que tomó en el INADEH sobre motores ¿le sirvió? ¿Lo aplicó?

Me sirvió muchísimo, como los principios de un motor son parecidos para todos los motores, cuando alguien habla del tema, lo conozco. Lo primero que hice cuando me gradué del INADEH fue arreglarle la máquina de cortar grama a mi abuelo.

¿En qué proyecto se encuentra ahora?

En base a todas las experiencias que he tenido en PPC estoy grabando unos videos donde hago los entrenamientos sobre nuevas funciones del sistema (nGEN), que van para todos los puertos del grupo Hutchison Ports (53 puertos en 27 países)

O sea que una panameña enseñará en los otros puertos de Hutchison Ports en el mundo.

Es correcto.

¿A dónde quiere llegar?

A ser una buena líder. No se necesita tener personal a cargo para demostrarlo. El buen trabajo y compañerismo hablan por uno. Mi meta no es llegar a ser una jefa, sino que la gente se sienta cómoda trabajando conmigo.





“Como mujer les estaba invadiendo su territorio, pero con el tiempo me gané el respeto”

Liesel Karina Dehenhart, Operadora de (grúa) RTG Panama Ports Company.

Nació en Panamá, creció en Calidonia y es la única panameña que opera desde hace 8 años una grúa RTG, la gigantesca estructura que carga con el movimiento de contenedores en el puerto de Balboa.

¿Cómo se dio la vinculación a PPC?

Hace 15 años, yo trabajaba de guardia de seguridad en una empresa que le brindaba la seguridad a otra empresa proveedora en el puerto de Balboa. Y siendo guardia de seguridad aprendí a manejar los tractores en mi tiempo libre. Después, eso me daría la oportunidad de entrar a PPC.

Previamente ¿qué la había llevado a ser guardia de seguridad?

La necesidad. Antes, fui cuidadora en un bus colegial, o hacía arreglos de flores, pero no había estabilidad. Un día, siendo guardia de seguridad por cuatro años, una señora que maneja una mula me dijo: ‘habla con el gerente de la empresa, pídele que te de trabajo, estar amanecida con una pistola no es un trabajo para ti’. Pero, yo no fui capaz de hablarle al gerente, era muy penosa, lo que hice fue escribirle una carta y se la entregué. Pasó un mes y pensé que no pasaría nada, de pronto vino un supervisor y me dijo: ‘puede aprender a manejar el tractor en el tiempo libre de su compañía de seguridad’’. Entonces me asignaron a un compañero para que me enseñara a manejar el tractor. No fue fácil. Mi hora más factible para aprender era después de salir amanecida. Entonces cuando terminaba mi turno, me bañaba, y me quedaba aprendiendo sobre el tractor hasta el mediodía. A veces había que meter un chasis de 20 pies en un espacio reducido en reversa. Yo lloraba. Era muy difícil, pero aprendí, porque querer es poder. Para avanzar, me exigieron tener licencia comercial, y yo ni sabía manejar un carro manual, pero si el tractor, pero el salario siendo seguridad no me daba para sacar el certificado. Pasé muchas vicisitudes, porque si usaba el dinero para sacar la licencia nueva no tendría para comer. Pero lo hice y en el examen tuve que manejar un vehículo de 6 ruedas. Hasta me alegro de tener una licencia profesional ahora, me he superado, y le doy gracias a Dios.

¿De allí pasó a Panama Ports Company?

La empresa donde manejaba el tractor avisó que iba a cerrar, y como yo estaba comprando una casa, le pedí a un señor de PPC, Roberto Smith, una vacante dentro del puerto, aunque fuera para barrer. Como él me había visto manejando el tractor para la otra empresa, me dijo que quería romper el paradigma de que solo los hombres trabajarán ahí. Al día siguiente me llamaron. También me ayudó que otros compañeros de PPC me habían visto pasar manejando el tractor y recogiendo contenedores dañados. Entonces ingresé a PPC, tenía 33 años cuando hice el entrenamiento rápido Fast Truck y entré como tractorista, cargo que tuve un año y medio.

¿Era la única mujer tractorista en PPC?

Sí, los compañeros se quedaban asombrados cuando me veían trabajar, y decían por el radio “¡hay una muchacha, una mujer manejando el tractor!”. Muchos estaban contentos y otros no, porque les estaba invadiendo su territorio, pero con el tiempo me gané el respeto. Después se presentaron las vacantes para manejar las grúas RTG.

¿Qué hace una grúa RTG?

Es una máquina que apila los contenedores en el patio. Nosotros la operamos desde una cabina a la altura de un edificio de 10 pisos, y desde allá con unas tenazas (spreaders) agarramos el contenedor para moverlo. Esa máquina RTG también tiene llantas, tiene movimiento.

¿Cuántas personas fueron al entrenamiento de la RTG? ¿Cómo fue la experiencia y el reto?

Fuimos 8 compañeros durante un mes. Al principio tenía miedo, no por la altura, sino por la responsabilidad de ese equipo. Cuando terminamos el entrenamiento nos dijeron: ‘vayan a relevar a los compañeros para que ellos bajen a comer’, después, nos mandaron a un lugar donde pasan los contenedores en mulas, y es un trabajo de tiro y tiro. Era para ver nuestra destreza y si uno podía trabajar bajo presión.

Su mayor logro

Mi mayor logro es todos los días, porque mis compañeros me dicen: ‘¡Oh Karina te fajaste hoy!’. A veces nos tocan bloques difíciles y el trabajo no para, además, la posición de estar sentados mirando hacia abajo requiere mucha concentración.

¿Qué destaca del trabajo de otras mujeres en PPC?

Las admiro a todas, porque cada día somos más las compañeras en los departamentos de control, de ferrocarril, de verificadoras del inventario de contenedores, de seguridad industrial, de ingeniería, vaciando tanques de cemento, veo más jóvenes mujeres electricistas, y hasta de seguridad, que antes no había, y todas están haciendo el trabajo que antes solo hacían hombres.

¿Cuánto de tecnología ha tenido que aprender?

La máquina tiene muchos botones, el timón es un grafito muy pequeño, es como manejar un edificio con llantas, y hay que aprender a hacer el giro de ruedas, si nos dicen ‘necesitamos esa máquina en otro bloque’ hay que sacarla al pasillo de transferencia. Además uno está solo en esa cabina.

¿Cuál es la vista más bonita que ha visto desde allá?

El mar, el amanecer y el atardecer, porque como tengo turnos rotativos, hoy por ejemplo entro a las 10:00 de la noche, después tengo dos o tres días libres y regreso, puede ser al turno de 7.00 A.M. a 3:00 P.M. o de 3:00 P.M. a 10.00 P.M.

Cuando trabajan de noche ¿cómo hacen para ver desde tan alto?

Hay que tener buena vista, tenemos bastante iluminación abajo y un vidrio muy amplio para ver todo. La máquina en la torre también tiene bastante iluminación.

¿Tienen visitas a la cabina?

Sí, de seguridad industrial, de revisión de extintores, del equipo de ingeniería que siempre vigila que todo esté bien porque tenemos un cuartito de máquinas al lado con muchos circuitos.

¿Qué piensa cuando está moviendo los contendores?

Estoy muy concentrada y pendiente de nunca perderle el respeto a las máquinas, nunca estar confiada.

¿Ha recibido comentarios de otras mujeres que quieren hacer ese trabajo?

Me han escrito en Instagram, cuando ven los comerciales que me han hecho me dicen: ‘yo quiero ser como usted, yo quiero trabajar en PPC, qué puedo hacer para poder entrar’. Me escriben muchísimo.

¿En qué ha contribuido su trabajo en el desarrollo de Panamá?

Nuestro trabajo ha contribuido al abastecimiento de los productos que llegan para todo el país.

¿Ustedes saben qué productos van dentro de los contenedores?

No lo sabemos, lo que sí sabemos es que todos son importantes, porque son de nuestros clientes de todas partes del mundo. Algunos tienen etiquetas, por ejemplo de carga peligrosa y están en un bloque aparte; otros tienen tanques con líquidos; y hay otros que son overweight que no están cerrados, tienen una capota encima y la carga sobresale, hay otros que solo viene el esqueleto y vemos a través de ellos las máquinas gigantescas como de agricultura o motores, que no hay en Panamá.

¿Antes de entrar a PPC de qué se había graduado?

De sexto año de la escuela, como bachiller en comercio en el Colegio Nocturno de Educación Comercial (Richard Newman).

¿Qué más le interesa aprender, qué meta sigue?

Quiero aprender a manejar (la grúa) portica que está a la orilla del mar, esa es mi meta y anhelo. Tengo una foto que tomé desde la pórtica cuando subimos para ver desde ahí la inauguración de la expansión del Canal de Panamá.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Me dedico a mi hija de un año, cuando estoy libre nos vamos al interior por los lados del Valle de Antón a despejar la mente.





“Era la única mujer, latina, y panameña, en una reunión de puros especialistas de dragado del mundo”

Roxana Ortega, Gerente Senior del Departamento de Proyectos e Infraestructuras de PPC.

Ingeniera civil con especialidad en estructuras y carreteras, graduada de la Universidad Tecnológica de Panamá, con un Diplomado en Administración de Proyectos.

Es responsable de la dirección del equipo de mantenimiento e infraestructura de las terminales de los Puertos de Balboa y Cristóbal.

Su territorio abarca muelles, edificios, y patios, incluyendo el sistema sanitario y pluvial. Además, es la encargada de los proyectos de inversión y etapas de ampliación de los puertos y sus mejoras.

¿Dónde nació, dónde creció?

Orgullosamente nací en Chitré, Provincia de Herrera y me crie en la ciudad de Panamá, graduada del Instituto América.

¿Qué la llevó a la ingeniería?

Fue una combinación de varias cosas, mi papá estuvo muy involucrado en la construcción, y desde muy pequeña en las vacaciones iba con él a los proyectos, le ayudaba a hacer las planillas y con él aprendí a calcular materiales, veía la complejidad de la construcción y se convirtió en una motivación para mí.

¿Cómo se dio su vinculación con PPC?

Yo trabajaba en una compañía de consultoría que tenía un proyecto dentro del Puerto de Balboa. Me empecé a documentar porque me llamó la atención de que todo lo que estaban haciendo no era muy publicado, y desde el día uno que entré me emocionó ver que estaban iniciando un mega proyecto. Diariamente pasaba frente a la entrada del puerto camino a mi trabajo y me decía, ‘yo tengo que trabajar allí’, necesito ser parte de este crecimiento. A los meses, un ingeniero que estaba trabajando en PPC me llamó y me preguntó si estaba interesada y después de muchas entrevistas entré en 2005. Tenía 28 años.

En sus inicios ¿qué cargo ocupó?

De inspector de obras civiles. En 2005 se estaba haciendo la renovación de los muelles 14 y 15, eran proyectos de más de $100 millones, necesitaban un pull de inspectores y a mí me tocó en la parte de hincado de pilotes. Después vino otro proyecto de $400 millones que era la ampliación de la fase 4. Trabajé en diferentes secciones con metodologías de trabajo especiales por la cercanía al mar, el movimiento de las olas, solo un ejemplo: el hincado de pilotes requiere una fabricación especial, incluso el movimiento de ese pilote al traerlo al puerto requiere un procedimiento, luego hincarlo y después que mantenga su integridad. Especialistas de Seattle, Londres y Hong Kong vinieron a capacitarnos.

¿Cómo ha sido su crecimiento en la empresa?

De mucho aprendizaje. He pasado por todos los niveles; inspector, coordinador, jefe, encargada, administradora de contratos, gerente de contrato, gerente de proyectos y ahora gerente senior de proyectos… Me llena de mucha satisfacción haber pasado por cada una de esas etapas.

¿Cuáles considera las capacitaciones más importantes?

PPC se preocupa porque cada uno de sus colaboradores reciba las capacitaciones para las actividades que desarrolla, para que podamos participar en todas las oportunidades de crecimiento, pero considero que las capacitaciones dirigidas a la inteligencia emocional, trabajo en equipo y formación de habilidades, son sumamente importantes porque en la medida que vas creciendo requieres de mayor apoyo de tus compañeros y equipo.

¿Cuál fue su primer reto?

Realizar una actividad que solo conocía en teoría y que no es común en Panamá: el dragado. Mi jefe nos preguntó a todos los inspectores “¿quién se quiere encargar del dragado?” y yo sin pensarlo dije, yo quiero. Aceptar este reto me ha permitido participar en los principales proyectos especializados en ambas terminales portuarias, intercambiar conocimientos con muchas compañías internacionales y ser un referente de experiencia en otras terminales portuarias del grupo Hutchison Ports

Cuéntenos del dragado

En Panamá uno solo encuentra dragado en el Canal, o en ampliación de puertos, en el caso de Balboa tuvimos que dragar 3 años para poder sanear el terreno para hacer los rellenos de los patios de contenedores. Dragamos más de 3.5 millones de metros cúbicos de material desechable. Algo que mucha gente no sabe es que Panama Ports tiene la salida de los ríos Curundú y María Salas, todo el sistema sanitario estaba drenando por ahí, esas aguas contaminadas salían por el puerto de Balboa. Mientras la ciudad hacía el sistema de saneamiento nosotros limpiábamos esa lama. Sentíamos un olor feo, ahora sales al patio y ves un manglar saneado.

¿Cuántas personas conforman el equipo que usted dirige?

Directamente en mi departamento dirijo a 53 compañeros e indirectamente a más de 600 colaboradores de diferentes empresas que trabajan de la mano con PPC en los diferentes proyectos que desarrollamos.

Lo más interesante de trabajar en PPC

El dinamismo y energía, no hay monotonía, todos los días tenemos un proyecto diferente, eso me encanta.

Una anécdota que vale la pena contar

Hace 3 años un equipo pesado se ancló en una columna de una galera de más de 2,000 m2, me llamaron porque había una situación de riesgo de colapso de la estructura techada. Llegué a Colón lo más rápido que pude para saber la magnitud del daño, y sin solicitarlo, mi equipo de trabajo se puso a disposición, así como los diferentes proveedores que trabajan con nosotros, planificamos la maniobra segura con nuestro departamento de Seguridad Industrial. Estuvimos más de 24 horas continuas trabajando hasta estabilizar la estructura. Me llenó de muchísima satisfacción participar con un equipo de profesionales que logramos que la operación siguiera funcionando sin problemas y de forma segura.

Hace 4 años tenía planeado ir a Londres a un seminario con una compañía constructora para un proyecto, un día antes me llamaron y me dijeron que había un problema: un barco que iba saliendo del Canal se chocó con el muelle 14. Mire desde arriba y dije, ‘solo le pegó’, cuando fui a ver desde el bote, vi que el pilote se había desbaratado, por suerte, cuando el barco entró quedó en medio de las patas de la grúa que pesa 1,000 toneladas. Pensé que no me podía ir a Londres. Como había trabajado en la renovación de esos muelles, lo resolvimos aquí sin llamar a Hong Kong. Desde eso siempre me hablan de ese tema en la casa matriz, por cómo lo resolví, y fui a Londres dos años después.

Unos meses antes de la pandemia me llamaron y me dijeron Roxana queremos que vengas a Londres, agarre mi computadora y me fui. Pensé que eran temas del puerto, pero cuando todos estaban sentados vi que era la única mujer, latina, y panameña en una reunión de puros especialistas de dragado. Era la única mujer de todas las terminales del grupo Hutchison Ports (53 puertos en 27 países) Querían que yo compartiera mi experiencia de 16 años en PPC. Porque como Panamá desarrolló un proyecto de más de $400 millones de dragado, ellos querían saber pues iban a desarrollar uno similar en Europa. Querían saber cómo trabajamos nosotros. O sea nosotros podemos exportar el conocimiento.

¿En que ha contribuido su trabajo al desarrollo del país?

El departamento que lidero es el encargado de construir y mantener toda la infraestructura de los puertos de Balboa y Cristóbal, las principales terminales portuarias del país, para que nuestro departamento de operaciones pueda realizar el movimiento de contenedores de forma segura. Nuestra mano de obra de más de 4,500 colaboradores directos y unos 30,000 indirectos, ha permitido que alcancemos en ambas terminales una capacidad de más de 6.9 Millones de TEUS… Cuando Panama Ports recibió los puertos en 1997 había mucha limitante, los puertos en ese momento no estaban diseñados para manejar el volumen de la carga, no tenían la infraestructura para colocar grúas porticas, tampoco para el patio de contenedores y, los barcos necesitaban ciertos calados para poder entrar con un margen de seguridad que maneja la ACP, y se tuvo que dragar. Los puertos no tenían la capacidad para el manejo moderno que la carga necesitaba y requería en ese entonces y hoy en día hemos ampliado nuestras instalaciones según las exigencias no solo del mercado local sino del mundo.

¿Qué destaca del trabajo de la mujer panameña en PPC?

El sacrificio por hacer muy bien su trabajo, y en todas las áreas, especialidades o departamentos dentro de PPC. Por ejemplo: mis colegas que trabajan en campo aguantando sol y lluvia para poder terminar un proyecto que requerimos en un tiempo determinado; nuestras compañeras de Recursos Humanos que han estado día y noche durante esta pandemia verificando la condición, bienestar y salud de nuestros trabajadores portuarios, de algunos que se infectaron de Covid hasta su recuperación. Nuestras compañeras de contabilidad doblando turnos para los cierres contables, y así puedo dar muchos ejemplos de sacrificio en este trabajo tan arduo como es el trabajo en los puertos.

¿Cuáles son sus hobbies?

Me encanta bucear, lo aprendí trabajando en el puerto, ir con mi familia a diferentes lugares, preferiblemente islas y playas, mi familia es lo más importante y me encanta.