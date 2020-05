Volvo XC90 nombrado Auto de la Década por expertos de Autotrader

CONTENIDO PATROCINADO

• El SUV de tres filas es el único SUV de lujo en la lista de 15 vehículos

• Esta victoria se suma a los premios: North American Utility of the Year y Motor Trend SUV of the Year

• Diseño y tren motriz híbrido fueron factores significativos

ROCKLEIGH, NJ (enero, 2020) El SUV de lujo Volvo XC90 ha sido nombrado Auto de la Década por expertos en Autotrader, la marca de listados de vehículos de terceros más reconocida en Estados Unidos. Es el único SUV de lujo que alcanzó a figurar en la lista elegida independientemente.

Según Autotrader, el XC90 que debutó en el año 2015, es el ejemplo perfecto de un vehículo moderno preparado para el futuro. Tiene una gama de motores de cuatro cilíndros turbocharged, supercharged y electrificados que ofrecen una buena eficiencia, un interior moderno y minimalista, muchas características de conectividad y seguridad, y elementos escandinavos únicos.

Brian Moody, editor ejecutivo de Autotrader El XC90 eleva efectivamente a toda la marca a una verdadera posición de lujo, es la encarnación completa de todo lo que Volvo puede hacer bien

Los clientes pueden obtener más información sobre el XC90 en www.volvocars.com/pr y www.autotrader.com.

“El Volvo XC90 es uno de los mejores autos de la década porque es un espectacular SUV de lujo que comenzó una larga línea de vehículos nuevos que cambiarían para siempre el curso de la marca Volvo”, dijo Brian Moody, editor ejecutivo de Autotrader. “El XC90 eleva efectivamente a toda la marca a una verdadera posición de lujo, es la encarnación completa de todo lo que Volvo puede hacer bien. El XC90 es un ejemplo perfecto de como la moderación del diseño realmente suma al atractivo de un vehículo. Tanto por dentro como por fuera, el Volvo XC90 es de buen gusto y lujo. Agregue esto a un conjunto de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor y el Volvo XC90 se convierte en un argumento convincente en una larga historia de estilo escandinavo, ingeniería y diversión que se ha convertido en el Volvo de hoy y mañana.”

“El XC90 fue nombrado North American Utility of the Year y 2016 Motor Trend SUV of the Year, adicional de más de 100 premios alrededor del mundo”, dijo Anders Gustafsson, vicepresidente ejecutivo de las Américas y presidente y CEO de Volvo Car USA. “Para nuestro vehículo más vendido, ahora ser llamado Autotrader Car of the Decade, es simplemente increíble, no solo para nosotros, sino para todos nuestros clientes que optaron por conducir un XC90 en lugar de tantos otros en el mercado.”

El XC90 representa la esencia de lo que puede ser un Volvo moderno, y es el vehículo más popular de Volvo en los Estados Unidos. Para el modelo 2020, el XC90 se ha actualizado por completo.

El XC90 presenta una versión confiada y lujosa del diseño escandinavo tradicional. El exterior tiene una postura fuerte con una calidad sutil, atemporal y proporciones equilibradas. El interior es una composición magistral de diseño relajante, hermosos materiales y la última tecnología, todo perfectamente integrado.

El motor de gasolina turbo y supercharged T6 proporciona 316 caballos de fuerza y el motor turbo T5 entrega 250 caballos de fuerza. El doble motor híbrido enchufable T8 ofrece una combinación de 400 caballos de fuerza y no compromete espacio interior, proporcionando la misma área de carga y siete posiciones de asiento que todos los modelos XC90.

El XC90 se basa en la Arquitectura de Producto Escalable (SPA por sus siglas en inglés) de la compañía que permite proporciones excelentes, seguridad ejemplar y una experiencia de conducción lujosa. Las características del XC90 son:

• Diseño exterior llamativo con una postura segura

• Interior lujoso con una clara influencia del diseño escandinavo integrando materiales naturales

• Pantalla táctil intuitiva Sensus Connect de 9 pulgadas y Digital Driver Display de 12.3 pulgadas

• Funciones avanzadas de Intellisafe City Safety, que incluyen Pilot Assist estándar, Oncoming Lane Mitigation, BLIS con Steering Assist y alerta de Cross Traffic con Autobrake.

Destacados

Desde su presentación, para el modelo año 2016, el XC90 de segunda generación ha recibido una serie de actualizaciones, nuevas funciones y mejoras. Aunque el modelo 2020 marca la primera actualización competa, la línea XC90 se ha mejorado continuamente durante sus primeros cuatro años en el mercado.

Para el 2020, el XC90 presenta un nuevo diseño de parrilla delantera cóncava, bumper delantero y trasero rediseñados, un nuevo tema negro brillante para el R-Design y diseño de ruedas completamente nuevo.

El equipo estándar agregado incluye una pantalla de conductor digital de 12.3 pulgadas, rieles integrados en el techo, tubos de escape integrados, información de señalización vial, mayor tamaño de la batería (11.6 kwh) en los modelos T8 Plug-in Hybrid, Autobrake se ha agregado a BLIS con alerta de tráfico cruzado, y se ha agregado Haptic Feedback a el sistema de Pilot Assist.

Los nuevos colores agregados son Thunder Grey Metallic, Pebble Grey Metallic y Birch Light Metallic.

Las nuevas opciones de interiores incluyen opciones de tapicería Midnight Zinc y Slate Grey, piel Slate Grey, piel Blond en color carbón (diseño R), molduras de madera Grey Ash y molduras de madera Black Ash.

También está disponible un nuevo paquete de lujo que incorpora un forro de techo Nubuck, asas delanteras y traseras en cuero y asientos delanteros de masaje.

Sobre Volvo Car Panamá:

MARTÍ, importador y distribuidor exclusivo de Volvo en Panamá, es un grupo económico dominicano con más de 50 años de trayectoria en los sectores de combustible, energía renovable, automotriz, medios y retail. Es, además, representante exclusivo de Volvo en República Dominicana y Puerto Rico, siendo uno de los distribuidores más importantes de la marca en Latinoamérica.

Sobre Volvo Car USA

Volvo Car USA LLC, (www.volvocars.com/us) es una subsidiaria de Volvo Car Group en Gotemburgo, Suecia. VCUSA brinda soporte de marketing, ventas, repuestos, servicio, tecnología y capacitación a los minoristas de automóviles Volvo en los Estados Unidos. Para obtener más información, consulte el sitio web de medios de VCUSA en: http://www.media.volvocars.com/us.

Sobre Volvo Car Group

Volvo Cars se fundó en 1927. Actualmente, es una de las marcas de automóviles premium más conocidas y respetadas del mundo, con ventas de 705,452 autos en 2019 en aproximadamente 100 países. Volvo Cars ha estado bajo la propiedad de Zhejiang Geely Holding de China desde 2010.

En 2019, Volvo Cars empleó en promedio, aproximadamente 43,000 (39,500) empleados a tiempo completo. La oficina central de Volvo Cars, las funciones de desarrollo de productos, marketing y administración se encuentran principalmente en Gotemburgo, Suecia. La oficina central de Volvo Cars para China se encuentra en Shanghai. Las principales plantas de producción de automóviles de la compañía se encuentran en Gotemburgo (Suecia), Gante (Bélgica), Carolina del Sur (EE.UU.) Chengdu y Daqing (China), mientras que los motores se fabrican en Skövde (Suecia) y Zhangjiakou (China) y los componentes de la carrocería en Olofström (Suecia).

Bajo el nuevo propósito de la compañía, Volvo Cars tiene como objetivo proporcionar a los clientes Freedom to Move de una manera personal, sostenible y segura. Este propósito se refleja en una serie de ambiciones comerciales: a mediados de la próxima década, su objetivo es que la mitad de sus ventas globales sean autos totalmente eléctricos y ofrecer la mitad de todos los autos a los clientes a través de su servicio de suscripción. Para entonces, también espera que un tercio de sus autos vendidos sean autónomos.