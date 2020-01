Alma Cortés: ‘Solo los partidos de la alianza están fortalecidos’

La disciplina y formación política que se tiene a lo interno del oficialista partido Cambio Democrático (CD) es lo que ha solidificado la figura de José Domingo Arias, candidato presidencial de este partido. Estos factores también han fortalecido la alianza que tiene CD con el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).



Así lo manifestó Alma Cortés, subsecretaria de CD, quien agregó que las divisiones y conflictos internos de los partidos de oposición demuestran que “los únicos dos partidos que están fortalecidos y unidos son el Molirena y CD”.



Según los encuestados por la firma Quantix Panamá para el diario La Prensa, en las elecciones de 2014 el 34% lo haría por Arias; el 27.8% dijo que lo haría por Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático; 20.3%, por el candidato panameñista Juan Carlos Varela; mientras que el 5.6% dijo que dará su voto para un independiente y 12.3%, que no sabe o no respondió.



Así las cosas, Cortés expresó que en CD “somos un equipo de trabajo que no ha venido a improvisar, que se ha enfocado en las dificultades y los conflictos que hay que resolver y hacia allá es que estamos dirigiendo los esfuerzos”.