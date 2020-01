Paro en el transporte afecta a miles de usuarios; siguen conversaciones en Mitradel

A partir de las 12:01 a.m. de hoy jueves los conductores del Metro Bus en la capital paralizaron sus labores. La medida ha afectado a cientos de usuarios. Los operadores de transporte dijeron que la medida obedece a la destitución de por lo menos 90 compañeros en esta época de fin de año. El paro fue decretado anoche y desde las 2:00 a.m. de hoy jueves los operadores se encuentran reunidos con funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). A eso de las 5:00 a.m. se redactaba un documento entre los operadores y representantes de la empresa Mi Bus; el Mitradel es el garante. Una hora después (a las 6:00 a.m.) se espera un pronunciamiento por parte de los trabajadores. El despido masivo ha sido considerado por el Sindicato de los Trabajadores del Metro Bus como una persecución contra los operadores, por las luchas que han tenido para que se mejore las condiciones laborales y de seguridad del empleado.