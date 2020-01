UP endurecerá control de acceso para garantizar seguridad

Las constantes situaciones de peligro y denuncias de robos, de las que han sido víctimas tanto estudiantes como administrativos del campus central de la Universidad de Panamá (UP), obligaron a las autoridades a acelerar un plan que garantice la seguridad.Gustavo García de Paredes, rector de ese centro de estudios superiores, explicó que el nuevo sistema incluye la videovigilancia de todo el perímetro del campus Octavio Méndez Pereira.El plan incluye la expedición de tiquetes para los visitantes, lector de sensores y tarjetas de radiodifusión, portillos de acceso peatonal, entre otros.Los equipos –que serán instalados en 20 accesos que han dispuesto las autoridades universitarias– son elementos esenciales que servirán para garantizar la seguridad tanto de los estudiantes y visitantes como de los administrativos, según García de Paredes.El hecho de que se regule la entrada a la Universidad no significa que va a haber algún tipo de restricciones, dijo el rector. Sin embargo, añadió: “Lo que no podemos permitir son las entradas libres, porque entonces vienen las críticas de los internos de que han sido robados”.El Consorcio Acceso Automático y Equipo de Vigilancia, único en presentar una oferta, será la empresa encargada de proporcionar e instalar los equipos a un costo de tres millones de dólares, y tendrá un plazo de cuatro meses aproximadamente para hacer la obra y entregarla.Con relación al inicio del funcionamiento de este nuevo sistema, García de Paredes informó de que lo más probable es que esté trabajando para el próximo año lectivo.