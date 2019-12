Lo difícil de la vida, bajo lo mágico del amor

Cuando Romeo y Julieta decidieron quitarse la vida, al verse perdidos el uno sin el otro, de seguro pensaron que ese era el punto máximo del amor, pero quizás omitieron el hecho de que el verdadero amor es aquel que te sostiene, aun cuando la persona amada ya no está.

En los últimos años, hemos visto en los cines y librerías un sinnúmero de relatos que nos narran distintas historias de romance. Desde chicas atraídas por vampiros u hombres lobos, hasta amores que nacen en medio de competencias mortales. Pero en 2012, John Green (escritor y vlogger) nos presentó una historia diferente, apegada a la realidad, como pocos libros juveniles, y contada desde la frontera, donde se encuentra la vida con la muerte.

Bajo la misma estrella (The Fault in Our Stars), una novela que según su autor fue inspirada por el tiempo que trabajó en un hospital para niños, es la historia de dos chicos, Hazel Grace y Augustus Waters, que luchan a su manera contra el cáncer que padecen y las repercusiones colaterales del mismo, sin sospechar que sus pesares los iban a conducir a encontrar razones para apegarse a la vida y dejar de temerle a la muerte.

A pesar de que la enfermedad y los percances están presentes durante toda la historia, la mayor parte del tiempo son solo observadores, mientras los protagonistas y quienes los rodean aprenden a encontrarle sentido a lo que consideran injusto, para servirse de apoyo uno s con otros.

La adaptación cinematográfica se estrena esta semana en Panamá, siendo Shailene Woodley (Divirgente, 2014) y Ansel Elgort (Carrie, 2013) quienes darán vida a Hazel y Augustus, respectivamente. Y cuyo soundtrack cuenta con la participación del británico Ed Sheeran, con la canción: All of the stars, la cual es el tema principal de la película; la cantante inglesa Birdy y la intérprete sueca Lykke Li, quien participó en la banda sonora de la película Twilight New Moon, entre otros.

Debido al éxito en ventas que ha tenido el libro, tanto en Panamá como en el resto del mundo, la película está llena de expectativas por parte de los seguidores del mismo. Los fans panameños han realizado lecturas grupales para prepararse para el estreno de la cinta, y las ediciones del libro se agotan con facilidad en las distintas librerías.

Una vez alguien escribió que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, pero después de Bajo la misma estrella se debería agregar que el amor todo lo transforma.